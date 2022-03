NCAA Men’s Division III Basketball Glance

All Times EST First Round Friday, March 4 Wis.-Oshkosh 92, Blackburn 74 CWRU 91, Dubuque 87 Mary Hardin-Baylor 88, Chapman…

All Times EST

First Round

Friday, March 4

Wis.-Oshkosh 92, Blackburn 74

CWRU 91, Dubuque 87

Mary Hardin-Baylor 88, Chapman 81

Trinity (Texas) 77, Whitworth 52

Wis.-Platteville 76, Marian (Wis.) 59

Calvin 77, Saint John’s (Minn.) 71

Elmhurst 95, Wash. & Jeff. 70

Pomona-Pitzer 67, Northwestern-St. Paul 66

Emory 65, Averett 60

Wabash 91, Berry 79

Stevens 84, Mount Union 74

Williams 95, Neumann 57

Ill. Wesleyan 73, Franklin 55

Wis.-La Crosse 90, Heidelberg 86

WashU 71, Cornell College 58

Wheaton (Ill.) 71, Hope 69

Marietta 91, Medaille 79

Rochester (N.Y.) 88, Eastern 65

Keene St. 84, Swarthmore 83

Oswego St. 82, Hood 73

Chris. Newport 88, Baruch 50

Susquehanna 94, Rowan 84

Stockton 87, Wilson 52

Johns Hopkins 63, Yeshiva 59

Randolph-Macon 99, Mitchell 57

Babson 80, DeSales 67

Nazareth 78, Westfield St. 71

UMass Dartmouth 86, Emerson 83

Wesleyan (Conn.) 81, Husson 61

Rensselaer 78, Nichols 58

WPI 77, Vassar 58

Penn St. Harrisburg 63, Saint Joseph (Conn.) 53

Second Round

Saturday, March 5

CWRU 77, Wis.-Oshkosh 74

Mary Hardin-Baylor 98, Trinity (Texas) 82

Calvin 76, Wis.-Platteville 64

Elmhurst 76, Pomona-Pitzer 70

Wabash 87, Emory 86

Williams 71, Stevens 61

Ill. Wesleyan 65, Wis.-La Crosse 56

Wheaton (Ill.) 63, WashU 61

Marietta 88, Rochester (N.Y.) 83

Oswego St. 84, Keene St. 63

Chris. Newport 81, Susquehanna 67

Stockton 70, Johns Hopkins 63

Randolph-Macon 67, Babson 51

UMass Dartmouth 78, Nazareth 68

Rensselaer 59, Wesleyan (Conn.) 58

WPI 72, Penn St. Harrisburg 52

Third Round

Wabash vs. Williams , TBA

Ill. Wesleyan vs. Wheaton (Ill.) , TBA

Randolph-Macon vs. UMass Dartmouth , TBA

Rensselaer vs. WPI , TBA

Friday, March 11

CWRU vs. Mary Hardin-Baylor , 8 p.m.

Calvin vs. Elmhurst , 5 p.m.

Marietta vs. Oswego St. , 7 p.m.

Chris. Newport vs. Stockton , 4 p.m.

Quarterfinals

Wabash-Williams-winner vs. Ill. Wesleyan-Wheaton (Ill.)-winner, TBA

Marietta-Oswego St.-winner vs. Chris. Newport-Stockton-winner, TBA

Randolph-Macon-UMass Dartmouth-winner vs. Rensselaer-WPI-winner, TBA

Saturday, March 12

CWRU-Mary Hardin-Baylor-winner vs. Calvin-Elmhurst-winner, 8 p.m.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.