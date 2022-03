NASCAR Xfinity Series Nalley Cars 250 Lineup

Saturday, March 19 At Atlanta Motor Speedway Atlanta Lap length: 1.54 mile Qualifications canceled Starting Line Up determined by Performance…

Lap length: 1.54 mile Qualifications canceled Starting Line Up determined by Performance Metrics formula (Car number in parentheses)

1. (9) Noah Gragson, Chevrolet.

2. (8) JOsh Berry, Chevrolet.

3. (19) Brandon Jones, Toyota.

4. (54) Ty Gibbs, Toyota.

5. (18) Trevor Bayne, Toyota.

6. (7) Justin Allgaier, Chevrolet.

7. (16) AJ Allmendinger, Chevrolet.

8. (11) Daniel Hemric, Chevrolet.

9. (39) Ryan Sieg, Ford.

10. (10) Landon Cassill, Chevrolet.

11. (68) Brandon Brown, Chevrolet.

12. (27) Jeb Burton, Chevrolet.

13. (2) Sheldon Creed, Chevrolet.

14. (21) Austin Hill, Chevrolet.

15. (1) Sam Mayer, Chevrolet.

16. (02) Brett Moffitt, Chevrolet.

17. (36) Alex Labbe, Chevrolet.

18. (51) Jeremy Clements, Chevrolet.

19. (26) Jeffrey Earnhardt, Toyota.

20. (4) Bayley Currey, Chevrolet.

21. (66) JJ Yeley, Ford.

22. (31) Myatt Snider, Chevrolet.

23. (07) Joe Graf, Jr., Ford.

24. (98) Riley Herbst, Ford.

25. (99) Stefan Parsons, Chevrolet.

26. (91) Mason Massey, Chevrolet.

27. (23) Anthony Alfredo, Chevrolet.

28. (92) Kyle Weatherman, Chevrolet.

29. (44) Sage Karam, Chevrolet.

30. (48) Jade Buford, Chevrolet.

31. (28) Kyle Sieg, Ford.

32. (6) Ryan Vargas, Chevrolet.

33. (5) Matt Mills, Chevrolet.

34. (38) Loris Hezemans, Ford.

35. (35) Shane Lee, Toyota.

36. (78) Josh Williams, Chevrolet.

37. (45) Tommy Joe Martins, Toyota.

38. (34) Jesse Iwuji, Chevrolet.

