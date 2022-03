NASCAR Camping World Truck FR8 208 Lineup

Saturday, March 19 At Atlanta Motor Speedway Hampton, Ga. Lap length: 1.54 mile Qualifications canceled Starting Line Up determined by…

Saturday, March 19 At Atlanta Motor Speedway Hampton, Ga. Lap length: 1.54 mile Qualifications canceled Starting Line Up determined by Performance Metrics formula (Car number in parentheses)

1. (18) Chandler Smith, Toyota.

2. (52) Stewart Friesen, Toyota.

3. (88) Matt Crafton, Toyota.

4. (66) Ty Majeski, Toyota.

5. (42) Carson Hocevar, Chevrolet.

6. (25) Matt Dibenedetto, Chevrolet.

7. (22) Austin Wayne Self, Chevrolet.

8. {23) Grant Enfinger, Chevrolet.

9. (15) Tanner Gray, Ford.

10. (16) Tyler Ankrum, Toyota.

11. (17) Ryan Preece, Ford.

12. (4) John Hunter Nemechek, Toyota.

13. (40) Dean Thompson, Chevrolet.

14. (20) Matt Mills, Chevrolet.

15. (99) Ben Rhodes, Toyota.

16. (98) Christian Eckes, Toyota.

17. (30) Tate Fogleman, Toyota.

18. (19) Derek Kraus, Chevrolet.

19. (51) Corey Heim, Toyota.

20. (61) Chase Purdy, Toyota.

21. (44) Kris Wright, Chevrolet.

22. (24) Jack Wood, Chevrolet.

23. (56) Timmy Hill, Toyota.

24. (45) Lawless Alan, Chevrolet.

25. (38) Zane Smith, Ford.

26. (91) Colby Howard, Chevrolet.

27. (1) Hailie Deegan, Ford.

28. (43) Thad Moffitt, Chevrolet.

29. (33) Chris Hacker, Toyota.

30. (12) Spencer Boyd, Chevrolet.

31. (46) Matt Jaskol, Toyota.

32. (9) Blaine Perkins, Chevrolet.

33. (3) Jordan Anderson, Chevrolet.

34. (02) Jesse Little, Chevrolet.

35. (47) Brennan Poole, Toyota.

36. (41) Ross Chastain, Chevrolet.

