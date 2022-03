MyGolfLife Open hosted by Pecanwood Scores

Saturday At Pecanwood G&CC Hartbeespoort, South Africa Purse: $1.5 million Yardage: 7,697; Par: 72 Third Round Hennie Du Plessis, South…

Saturday

At Pecanwood G&CC

Hartbeespoort, South Africa

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,697; Par: 72

Third Round

Hennie Du Plessis, South Africa 62-65-70—197 Adri Arnaus, Spain 70-65-64—199 Nacho Elvira, Spain 62-66-71—199 Pablo Larrazabal, Spain 63-65-71—199 Richard Sterne, South Africa 64-65-70—199 Julien Brun, France 66-68-67—201 Darren Fichardt, South Africa 66-67-68—201 Ross Fisher, England 62-70-69—201 Jbe Kruger, South Africa 67-69-65—201 Jordan L. Smith, England 68-65-68—201 Marcus Armitage, England 66-67-69—202 Wu Ashun, China 67-68-67—202 Ewen Ferguson, Scotland 68-67-67—202 Romain Langasque, France 70-65-67—202 Tristen Strydom, South Africa 62-66-74—202 George Coetzee, South Africa 68-66-69—203 Keenan Davidse, South Africa 65-69-69—203 Trevor Fisher, South Africa 65-67-71—203 Jazz Janewattananond, Thailand 66-66-71—203 Brandon Stone, South Africa 66-66-71—203 Oliver Bekker, South Africa 66-69-69—204 Masahiro Kawamura, Japan 66-69-69—204 Thriston Lawrence, South Africa 66-67-71—204 Hurly Long, Germany 69-66-69—204 JC Ritchie, South Africa 64-70-70—204 Connor Syme, Scotland 67-69-68—204 Richard Bland, England 69-66-70—205 Luke Brown, South Africa 70-66-69—205 Dean Burmester, South Africa 65-68-72—205 Alejandro Canizares, Spain 66-72-67—205 Aaron Cockerill, Canada 65-66-74—205 Louis De Jager, South Africa 68-70-67—205 Grant Forrest, Scotland 69-68-68—205 Justin Harding, South Africa 66-69-70—205 Joost Luiten, Netherlands 66-69-70—205 Adrian Meronk, Poland 68-67-70—205 Jayden Trey Schaper, South Africa 69-66-70—205 Matthias Schmid, Germany 69-67-69—205 Sebastian Soderberg, Sweden 67-69-69—205 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 64-71-70—205 Steven Brown, England 67-71-68—206 Jorge Campillo, Spain 65-72-69—206 Laurie Canter, England 65-67-74—206 James Du Preez, South Africa 67-71-68—206 Stephen Ferreira, Portugal 70-68-68—206 Scott Jamieson, Scotland 68-70-68—206 David Law, Scotland 68-70-68—206 Zander Lombard, South Africa 71-66-69—206 Richie Ramsay, Scotland 66-68-72—206 Antoine Rozner, France 68-70-68—206 Neil Schietekat, South Africa 65-72-69—206 Santiago Tarrio, Spain 69-68-69—206 Fabrizio Zanotti, Paraguay 65-71-70—206 Maximilian Kieffer, Germany 68-69-70—207 Jacques Kruyswijk, South Africa 70-65-72—207 Francesco Laporta, Italy 67-67-73—207 Martin Rohwer, South Africa 68-68-71—207 JJ Senekal, South Africa 65-67-75—207 Louis Albertse, South Africa 67-67-74—208 Joachim B. Hansen, Denmark 70-67-71—208 Shaun Norris, South Africa 65-69-74—208 Matthieu Pavon, France 67-68-73—208 MJ Viljoen, South Africa 68-70-70—208 Bernd Wiesberger, Austria 69-69-70—208 Ruan Conradie, South Africa 70-65-74—209 Thomas Detry, Belgium 68-70-71—209 Daniel Gavins, England 70-66-73—209 James Morrison, England 69-67-73—209 Michael G Palmer, South Africa 73-65-71—209 Kalle Samooja, Finland 68-70-71—209 Dylan Naidoo, South Africa 69-68-73—210 Jake Redman, South Africa 68-69-73—210 Jason Scrivener, Australia 66-72-72—210 Andy Sullivan, England 67-69-74—210 Rourke Van Der Spuy, South Africa 70-68-72—210 Maverick Antcliff, Australia 70-67-74—211 Jaco Van Zyl, South Africa 69-68-74—211 Wil Besseling, Netherlands 71-66-75—212 Lucas Bjerregaard, Denmark 68-68-76—212 CJ Du Plessis, South Africa 68-70-75—213

