LPGA IOA Championship

Sunday At Morongo Golf Club at Tukwet Canyon, Champions Course Beaumont, Calif. Purse: $200.000 Yardage: 6,493; Par: 72 Final Round

Linnea Strom $30,000 71-67-67_205

Sarah Jane Smith $14,438 69-70-69_208

Milagros Chaves $14,438 68-69-71_208

Sophie Hausmann $14,438 69-67-72_208

Celine Borge $6,000 76-69-64_209

Emma Broze $6,000 71-69-69_209

Andrea Lee $6,000 70-69-70_209

Lucy Li $6,000 70-68-71_209

Natalie Srinivasan $6,000 68-70-71_209

Nishtha Madan $6,000 67-69-73_209

Ingrid Gutierrez Nunez $3,774 69-72-69_210

Allie White $3,774 68-70-72_210

Roberta Liti $3,774 68-68-74_210

Lindy Duncan $3,006 68-77-66_211

Kum-Kang Park $3,006 72-71-68_211

Brianna Do $3,006 73-68-70_211

Katherine Smith $3,006 69-72-70_211

Dani Holmqvist $3,006 69-67-75_211

Kendra Dalton $2,372 70-74-68_212

Louise Ridderstrom $2,372 71-72-69_212

Laura Restrepo $2,372 71-72-69_212

Prima Thammaraks $2,372 72-70-70_212

Elin Arvidsson $2,372 72-69-71_212

Brittany Fan * $2,372 73-67-72_212

Ssu-Chia Cheng $2,372 66-73-73_212

Youngin Chun $1,956 69-76-68_213

Min Seo Kwak $1,956 71-72-70_213

Jaclyn Lee $1,956 72-70-71_213

Yan Liu $1,956 70-69-74_213

Anita Uwadia $1,553 73-72-69_214

Klara Spilkova $1,553 72-73-69_214

Ana Paula Valdes $1,553 73-71-70_214

Mi Hyang Lee $1,553 72-72-70_214

Gigi Stoll $1,553 74-68-72_214

Dottie Ardina $1,553 72-70-72_214

Beth Wu $1,553 71-69-74_214

Daniela Darquea $1,553 70-70-74_214

Dorsey Addicks $1,553 65-71-78_214

Teresa Toscano $1,146 77-68-70_215

Brynn Walker $1,146 72-73-70_215

Alejandra Llaneza $1,146 72-73-70_215

Fernanda Lira $1,146 71-73-71_215

Kiira Riihijarvi $1,146 69-74-72_215

Nuria Iturrioz $1,146 66-77-72_215

Kim Kaufman $1,146 72-68-75_215

Michaela Finn $1,146 69-70-76_215

Sierra Brooks $905 72-71-73_216

Amelia Garvey $905 72-71-73_216

Jessica Porvasnik $905 72-71-73_216

Mariajo Uribe $905 71-71-74_216

Karen Chung $905 71-71-74_216

Gabby Lemieux $905 74-67-75_216

Luna Sobron Galmes $905 69-72-75_216

Kennedy Swann $804 77-67-73_217

Robyn Choi $804 76-67-74_217

Lauren Cox $732 76-69-73_218

Laetitia Beck $732 73-72-73_218

Moeka Nishihata $732 74-70-74_218

Laura Wearn $732 73-71-74_218

Nicole Broch Estrup $732 71-71-76_218

Siyun Liu $671 72-73-74_219

Kathleen Scavo $671 70-74-75_219

Katie Yoo $671 73-70-76_219

Amy Lee $640 72-73-75_220

Julie Aime $640 72-73-75_220

Hira Naveed $640 70-74-76_220

Pilar Echeverria $614 74-71-77_222

Ching Huang $614 73-71-78_222

Failed to make the cut

Ho-yu An 76-70_146

Haley Moore 75-71_146

Samantha Wagner 75-71_146

Katharine Patrick 74-72_146

Jessica Peng 74-72_146

Sherman Santiwiwatthanaphong 73-73_146

Lee Lopez 73-73_146

Britney Yada 71-75_146

Tiffany Chan 77-70_147

Laura Gonzalez Escallon 77-70_147

Soo Jin Lee 76-71_147

Amelia Lewis 76-71_147

Kristin Coleman 75-72_147

Carley Cox 75-72_147

Weiwei Zhang 73-74_147

Valentina Haupt 73-74_147

Kristen Gillman 72-75_147

Grace Kim 76-72_148

Lindsey McCurdy 75-73_148

Regina Plasencia 74-74_148

Hyo Joon Jang 73-75_148

Maddi Caldwell-Young 73-75_148

Binny Lee 73-75_148

Alyaa Abdulghany 73-75_148

Michelle Piyapattra 73-75_148

Gina Kim 72-76_148

Min A Yoon 72-76_148

Nannette Hill 72-76_148

Alazne Urizar Zapata 72-76_148

Lisa Pettersson 78-71_149

Sofia Garcia 77-72_149

Karen Kim 75-74_149

Becca Huffer 74-75_149

Min-G Kim 73-76_149

Gabriela Ruffels 73-76_149

Bailey Tardy 77-73_150

Julienne Soo 76-74_150

Maria Fernanda Torres 76-74_150

Vicky Hurst 72-78_150

Karen Fredgaard 68-82_150

Clariss Guce 79-72_151

Maria Parra 75-76_151

Lakareber Abe 75-76_151

Marta Sanz Barrio 74-77_151

Pauline Del Rosario 82-70_152

Yue Ren 79-73_152

Caroline Inglis 78-74_152

Chorphaka Jaengkit 78-75_153

Malene Krolboll Hansen 76-77_153

Leslie Cloots 76-78_154

Jessica Welch 80-75_155

Louise Stahle 79-76_155

