JTBC Classic presented by Barbasol Scores

Saturday At Aviara Golf Club Carlsbad, Calif. Purse: $1.5 million Yardage: 6,609; Par: 72 Third Round Nanna Koerstz Madsen 66-67-69—202…

Saturday

At Aviara Golf Club

Carlsbad, Calif.

Purse: $1.5 million

Yardage: 6,609; Par: 72

Third Round

Nanna Koerstz Madsen 66-67-69—202 Na Rin An 69-67-69—205 Pajaree Anannarukarn 68-69-69—206 Jin Young Ko 65-71-70—206 Maude-Aimee Leblanc 68-68-70—206 Hye Jin Choi 67-68-72—207 Nasa Hataoka 70-69-68—207 Charley Hull 69-70-68—207 Janie Jackson 70-68-69—207 Lilia Vu 71-71-65—207 Brittany Altomare 71-68-69—208 In Gee Chun 69-72-67—208 Stephanie Meadow 69-72-67—208 Atthaya Thitikul 69-70-69—208 Moriya Jutanugarn 69-72-68—209 In-Kyung Kim 69-73-67—209 Lydia Ko 68-67-74—209 Pernilla Lindberg 73-68-68—209 Inbee Park 71-68-70—209 Lauren Coughlin 71-70-69—210 Muni He 70-71-69—210 Minjee Lee 69-71-70—210 Jeongeun Lee6 70-74-66—210 Leona Maguire 69-70-71—210 Ryann O’Toole 68-75-67—210 Alana Uriell 69-73-68—210 Amy Yang 72-69-69—210 Gemma Dryburgh 67-76-68—211 Austin Ernst 72-71-68—211 Ayaka Furue 72-71-68—211 Hyo Joo Kim 73-67-71—211 Yealimi Noh 71-69-71—211 Anna Nordqvist 71-71-69—211 Kaitlyn Papp 77-67-67—211 Paula Reto 72-71-68—211 Hinako Shibuno 71-72-68—211 Jasmine Suwannapura 71-70-70—211 Chella Choi 72-70-70—212 Allison Emrey 72-71-69—212 Mina Harigae 73-70-69—212 A Lim Kim 75-69-68—212 Cheyenne Knight 67-73-72—212 Jessica Korda 69-70-73—212 Alison Lee 69-72-71—212 Xiyu Lin 70-71-71—212 Mo Martin 68-74-70—212 Emma Talley 69-74-69—212 Kelly Tan 72-70-70—212 Haylee Harford 71-70-72—213 Yaeeun Hong 71-73-69—213 Danielle Kang 69-74-70—213 Stephanie Kyriacou 73-69-71—213 Jeong Eun Lee 71-72-70—213 Hee Jeong Lim 73-70-70—213 Annie Park 72-70-71—213 Emily Pedersen 71-70-72—213 Lexi Thompson 73-70-70—213 Isi Gabsa 72-72-70—214 Eun-Hee Ji 70-73-71—214 Sanna Nuutinen 73-70-71—214 Marina Alex 73-71-71—215 Jenny Coleman 72-70-73—215 Morgane Metraux 71-72-72—215 Madelene Sagstrom 71-70-74—215 Lizette Salas 72-72-71—215 Sarah Schmelzel 70-72-73—215 Jenny Shin 76-68-71—215 Jaye Marie Green 71-72-73—216 Hannah Green 73-69-74—216 Ariya Jutanugarn 69-75-72—216 Frida Kinhult 71-73-72—216 Katherine Kirk 71-73-72—216 Jiwon Jeon 76-68-73—217 Stacy Lewis 70-73-74—217 Pornanong Phatlum 72-72-73—217 Sophia Popov 73-70-74—217 Cristie Kerr 72-72-74—218 Gerina Mendoza-Piller 70-72-76—218 Jennifer Song 72-72-75—219 Dewi Weber 71-73-75—219 Katherine Perry-Hamski 71-73-76—220

