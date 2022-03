Europa League Glance The Associated Press

All Time EDT (Home teams listed first)- ROUND OF 16 First leg Wednesday, March 9 Betis (Spain) 1, Eintracht Frankfurt (Germany) 2 Porto (Portugal) 0, Lyon (France) 1 Thursday, March 10 Atalanta (Italy) 3, Bayer Leverkusen (Germany) 2 Barcelona (Spain) 0, Galatasaray (Turkey) 0 Braga (Portugal) 2. Monaco 0 Glasgow Rangers (Scotland) 3, Red Star Belgrade (Serbia) 0 RB Leipzig (Germany) vs. Spartak Moscow (Russia), ccd., RB Leipzig advanced Sevilla (Spain) 1, West Ham (England) 0 Second leg Thursday, March 17 Bayer Leverkusen (Germany) 0, Atalanta (Italy) 1, Atalanta advanced on 4-2 aggregate Eintracht Frankfurt (Germany) 1, Betis (Spain) 1, ET, Eintracht Frankfurt advanced on 3-2 aggregate Galatasaray (Turkey) 1 Barcelona (Spain) 2, Barcelona advanced on 2-1 aggregate Lyon (France) 1, Porto (Portugal) 1, Lyon advanced on 2-1 aggregate Monaco 1, Braga (Portugal) 1, Braga advanced on 3-1 aggregate Red Star Belgrade (Serbia) 2, Glasgow Rangers (Scotland) 1, Glasgow Rangers advanced on 4-2 aggregate West Ham (England) 2, Sevilla (Spain) 0, ET, West Ham advanced on 2-1 aggregate QUARTERFINALS First leg Thursday, April 7 Braga (Portugal) vs. Glasgow Rangers (Scotland) Eintracht Frankfurt (Germany) vs. Barcelona (Spain) RB Leipzig (Germany) vs. Atalanta (Italy) West Ham (England) vs. Lyon (France) Second leg Thursday, April 14 Atalanta (Italy) vs. RB Leipzig (Germany) Barcelona (Spain) vs. Eintracht Frankfurt (Germany) Glasgow Rangers (Scotland) vs. Braga (Portugal) Lyon (France) vs. West Ham (England) SEMIFINALS First leg Thursday, April 28 RB Leipzig-Atalanta winner vs. Braga-Glasgow Rangers winner West Ham-Lyon winner vs. Eintracht Frankfurt-Barcelona winner Second leg Thursday, May 5 Braga-Glasgow Rangers winner vs. RB Leipzig-Atalanta winner Eintracht Frankfurt-Barcelona winner vs. West Ham-Lyon winner CHAMPIONSHIP Wednesday, May 18 At Seville, Spain Semifinal winners, 3 p.m.