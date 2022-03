Corales Puntacana Championship Scores

Saturday At Corales Golf Club Punta Cana, Dominican Republic Purse: $3.7 million Yardage: 7,670; Par: 72 Third Round Ben Martin…

Saturday

At Corales Golf Club

Punta Cana, Dominican Republic

Purse: $3.7 million

Yardage: 7,670; Par: 72

Third Round

Ben Martin 66-66-70—202 Chad Ramey 70-65-69—204 Jhonattan Vegas 70-70-65—205 Thomas Detry 69-69-68—206 Nate Lashley 69-68-69—206 David Lipsky 73-65-68—206 Cameron Percy 71-68-67—206 Martin Trainer 69-70-67—206 Rasmus Hojgaard 73-67-67—207 Justin Lower 74-65-68—207 Alex Smalley 69-65-73—207 Brian Stuard 70-68-69—207 Wyndham Clark 70-68-70—208 Ben Kohles 72-67-69—208 Andrew Novak 70-69-69—208 Vaughn Taylor 68-71-69—208 Vince Whaley 70-68-70—208 Ryan Armour 69-71-69—209 Scott Brown 71-71-67—209 Wesley Bryan 70-72-67—209 Rafael Campos 72-68-69—209 Graeme McDowell 68-68-73—209 Adam Schenk 67-68-74—209 Nick Taylor 72-68-69—209 Hayden Buckley 68-74-68—210 Jonathan Byrd 70-72-68—210 Jason Dufner 70-73-67—210 Rick Lamb 72-70-68—210 Sahith Theegala 71-68-71—210 Greg Chalmers 73-69-69—211 Tyler Duncan 71-71-69—211 Brandon Hagy 70-70-71—211 Kramer Hickok 73-68-70—211 Bo Hoag 74-69-68—211 David Lingmerth 69-70-72—211 Bryson Nimmer 70-72-69—211 Matthias Schwab 73-69-69—211 Greyson Sigg 69-69-73—211 Kevin Chappell 73-67-72—212 Michael Gligic 72-70-70—212 Bill Haas 72-67-73—212 Hank Lebioda 71-71-70—212 Sean O’Hair 71-71-70—212 Robert Garrigus 70-72-71—213 Trey Mullinax 73-70-70—213 Seung-Yul Noh 71-71-71—213 Hudson Swafford 74-67-72—213 Curtis Thompson 72-69-72—213 Brandon Wu 69-72-72—213 Dylan Wu 73-69-71—213 Kiradech Aphibarnrat 68-73-73—214 Patrick Flavin 72-71-71—214 D.J. Trahan 70-73-71—214 Camilo Villegas 74-69-71—214 Chase Seiffert 70-70-75—215 Peter Uihlein 75-68-72—215 Danny Willett 71-69-75—215 Austin Cook 73-70-74—217 Brice Garnett 74-67-76—217 Seth Reeves 70-70-77—217 John Huh 73-70-75—218 Jim Knous 73-70-75—218 D.A. Points 72-71-75—218 Scott Gutschewski 73-70-76—219 Kevin Stadler 72-70-77—219

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.