Corales Puntacana Championship Scores

Friday

At Corales Golf Club

Punta Cana, Dominican Republic

Purse: $3.7 million

Yardage: 7,670; Par: 72

Second Round

Ben Martin 66-66—132 Alex Smalley 69-65—134 Chad Ramey 70-65—135 Adam Schenk 67-68—135 Graeme McDowell 68-68—136 Nate Lashley 69-68—137 Wyndham Clark 70-68—138 Thomas Detry 69-69—138 David Lipsky 73-65—138 Greyson Sigg 69-69—138 Brian Stuard 70-68—138 Vince Whaley 70-68—138 Bill Haas 72-67—139 Ben Kohles 72-67—139 David Lingmerth 69-70—139 Justin Lower 74-65—139 Andrew Novak 70-69—139 Cameron Percy 71-68—139 Vaughn Taylor 68-71—139 Sahith Theegala 71-68—139 Martin Trainer 69-70—139 Ryan Armour 69-71—140 Rafael Campos 72-68—140 Kevin Chappell 73-67—140 Brandon Hagy 70-70—140 Rasmus Hojgaard 73-67—140 Seth Reeves 70-70—140 Chase Seiffert 70-70—140 Nick Taylor 72-68—140 Jhonattan Vegas 70-70—140 Danny Willett 71-69—140 Kiradech Aphibarnrat 68-73—141 Brice Garnett 74-67—141 Kramer Hickok 73-68—141 Hudson Swafford 74-67—141 Curtis Thompson 72-69—141 Brandon Wu 69-72—141 Scott Brown 71-71—142 Wesley Bryan 70-72—142 Hayden Buckley 68-74—142 Jonathan Byrd 70-72—142 Greg Chalmers 73-69—142 Tyler Duncan 71-71—142 Robert Garrigus 70-72—142 Michael Gligic 72-70—142 Rick Lamb 72-70—142 Hank Lebioda 71-71—142 Bryson Nimmer 70-72—142 Seung-Yul Noh 71-71—142 Sean O’Hair 71-71—142 Matthias Schwab 73-69—142 Kevin Stadler 72-70—142 Dylan Wu 73-69—142 Austin Cook 73-70—143 Jason Dufner 70-73—143 Patrick Flavin 72-71—143 Scott Gutschewski 73-70—143 Bo Hoag 74-69—143 John Huh 73-70—143 Jim Knous 73-70—143 Trey Mullinax 73-70—143 D.A. Points 72-71—143 D.J. Trahan 70-73—143 Peter Uihlein 75-68—143 Camilo Villegas 74-69—143 Joel Dahmen 71-WD Parker McLachlin 87-WD

Missed Cut

Aaron Baddeley 75-69—144 Paul Barjon 75-69—144 Rafa Cabrera Bello 75-69—144 Joshua Creel 72-72—144 Tommy Gainey 70-74—144 Chesson Hadley 75-69—144 Nicolai Hojgaard 73-71—144 Mark Hubbard 72-72—144 Kurt Kitayama 75-69—144 Dominic Bozzelli 70-75—145 Bronson Burgoon 73-72—145 Brett Drewitt 73-72—145 Emiliano Grillo 74-71—145 Juan Jose Guerra 74-71—145 Nick Hardy 73-72—145 David Hearn 74-71—145 Kelly Kraft 75-70—145 George McNeill 74-71—145 Willy Pumarol 74-71—145 Aaron Rai 72-73—145 Doc Redman 72-73—145 David Skinns 71-74—145 Roger Sloan 72-73—145 Kyle Stanley 75-70—145 Dawie Van der Walt 75-70—145 Derek Ernst 75-71—146 J.J. Henry 71-75—146 Jared Wolfe 73-73—146 Michael Balcar 74-73—147 Sung Kang 75-72—147 Max McGreevy 77-70—147 Victor Perez 74-73—147 Patrick Rodgers 74-73—147 Callum Tarren 72-75—147 Fabian Gomez 73-75—148 Martin Kaymer 78-70—148 Adam Svensson 74-74—148 Bo Van Pelt 74-74—148 John Merrick 77-72—149 Grayson Murray 73-76—149 Manuel Relancio 74-75—149 Austin Smotherman 75-75—150 Jeronimo Esteve 77-74—151 Andrew Filbert 72-79—151 Richard S Johnson 74-77—151 Hao-Tong Li 73-79—152 Ricky Barnes 78-76—154 Brian Davis 76-78—154 Ted Potter Jr. 84-70—154 Hiram Silfa 80-74—154 Matt Gogel 79-77—156 Eric Axley 80-78—158 Marcus Byrd 88-75—163

