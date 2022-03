Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard Scores

Saturday At Bay Hill Club Orlando, Fla. Purse: $12 million Yardage: 7,466; Par: 72 Third Round Talor Gooch 69-68-72—209 Billy…

Saturday

At Bay Hill Club

Orlando, Fla.

Purse: $12 million

Yardage: 7,466; Par: 72

Third Round

Talor Gooch 69-68-72—209 Billy Horschel 67-71-71—209 Viktor Hovland 69-66-75—210 Scottie Scheffler 70-73-68—211 Gary Woodland 70-72-70—212 Chris Kirk 69-76-68—213 Graeme McDowell 68-76-69—213 Rory McIlroy 65-72-76—213 Corey Conners 72-73-69—214 Matt Fitzpatrick 73-71-70—214 Russell Henley 70-72-72—214 Tyrrell Hatton 69-68-78—215 Charles Howell III 68-73-74—215 Sungjae Im 68-77-70—215 Nick Watney 74-72-69—215 Will Zalatoris 68-77-70—215 Christiaan Bezuidenhout 73-74-69—216 Keegan Bradley 71-75-70—216 Sam Burns 72-69-75—216 Tom Hoge 78-69-69—216 Max Homa 69-74-73—216 Beau Hossler 67-74-75—216 Martin Laird 72-69-75—216 Jon Rahm 72-70-74—216 Aaron Wise 69-73-74—216 Tommy Fleetwood 74-73-70—217 Patton Kizzire 69-72-76—217 Troy Merritt 71-72-74—217 Sebastian Munoz 72-74-71—217 Taylor Pendrith 71-72-74—217 J.J. Spaun 67-75-75—217 Cameron Young 70-71-76—217 Paul Casey 71-70-77—218 Lucas Herbert 73-71-74—218 Stephan Jaeger 70-73-75—218 Si Woo Kim 69-76-73—218 Jason Kokrak 73-74-71—218 Kyoung-Hoon Lee 70-76-72—218 Taylor Moore 71-75-72—218 Ian Poulter 68-75-75—218 Adam Scott 68-76-74—218 Cameron Champ 70-75-74—219 Rickie Fowler 70-73-76—219 Lanto Griffin 70-73-76—219 Adam Long 69-78-72—219 Thomas Pieters 74-73-72—219 Nick Taylor 70-77-72—219 Davis Thompson 73-71-75—219 Brendon Todd 73-72-74—219 Vince Whaley 72-75-72—219 Danny Willett 73-71-75—219 Sergio Garcia 75-70-75—220 David Lipsky 71-71-78—220 Denny McCarthy 73-74-73—220 Adam Schenk 70-74-76—220 Brendan Steele 70-73-77—220 Lee Westwood 70-74-76—220 Matt Jones 70-75-76—221 Marc Leishman 70-73-78—221 Hideki Matsuyama 73-72-76—221 Patrick Rodgers 72-75-74—221 Alex Smalley 73-71-77—221 Dylan Frittelli 70-76-76—222 Padraig Harrington 73-74-75—222 Zach Johnson 72-75-75—222 Anirban Lahiri 73-73-76—222 John Pak 74-73-75—222 Pat Perez 71-75-76—222 Sam Ryder 73-72-77—222 Matthew Wolff 72-73-77—222 Lucas Glover 74-72-77—223 Maverick McNealy 73-74-76—223 Danny Lee 73-74-77—224 Keith Mitchell 72-74-78—224 Chez Reavie 72-75-77—224 Greyson Sigg 71-75-79—225 Hayden Buckley 69-73-84—226 Rory Sabbatini 77-69-WD

