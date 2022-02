Sunday, Feb. 20 EAST Boston College 82, Wake Forest 70 Duquesne 99, St. Bonaventure 75 N. Kentucky 64, Robert Morris…

Sunday, Feb. 20

EAST

Boston College 82, Wake Forest 70

Duquesne 99, St. Bonaventure 75

N. Kentucky 64, Robert Morris 49

Purdue 70, Rutgers 59

Texas 67, West Virginia 58

SOUTH

Auburn 65, Georgia 60

Davidson 76, UMass 67

North Carolina 64, Florida St. 49

MIDWEST

Youngstown St. 77, Wright St. 53

___

