Wednesday’s Short Track Speedskating Results

Wednesday Men 5000m Relay Finals Final B 1. Hungary (Shaoang Liu; Shaolin Sandor Liu; John-Henry Krueger; Bence Nogradi), 6:39.713. 2.…

Wednesday

Men

5000m Relay

Finals

Final B

1. Hungary (Shaoang Liu; Shaolin Sandor Liu; John-Henry Krueger; Bence Nogradi), 6:39.713.

2. Netherlands (Itzhak de Laat; Sjinkie Knegt; Sven Roes; Jens van ‘t Wout), 6:39.780.

3. Japan (Kazuki Yoshinaga; Shogo Miyata; Kota Kikuchi; Katsunori Koike), 6:40.545.

Final A

1. Canada (Charles Hamelin; Steven Dubois; Jordan Pierre-Gilles; Pascal Dion), 6:41.257.

2. South Korea (Lee Juneseo; Hwang Daeheon; Kwak Yoongy; Park Janghyuk), 6:41.679.

3. Italy (Pietro Sighel; Yuri Confortola; Tommaso Dotti; Andrea Cassinelli), 6:43.431.

4. ROC (Semen Elistratov; Konstantin Ivliev; Pavel Sitnikov; Denis Airapetian), 6:43.440.

5. China (Wu Dajing; Ren Ziwei; Sun Long; Li Wenlong), 6:51.654.

Women

1500m

Quarterfinals

Quarterfinal 1

1. Choi Minjeong, South Korea, 2:20.846 (Q).

2. Petra Jaszapati, Hungary, 2:22.115 (Q).

3. Zhang Yuting, China, 2:22.161 (Q).

4. Rianne de Vries, Netherlands, 2:22.244 (ADV).

5. Arianna Sighel, Italy, 2:22.318.

6. Gwendoline Daudet, France, 2:23.607.

Quarterfinal 2

1. Kim A Lang, South Korea, 2:32.879 (Q).

2. Arianna Fontana, Italy, 2:32.946 (Q).

3. Corinne Stoddard, United States, 2:33.329 (Q).

4. Kamila Stormowska, Poland, 2:33.603.

5. Julie Letai, United States, 2:36.214 (ADV).

6. Anna Seidel, Germany, PEN.

Quarterfinal 3

1. Kristen Santos, United States, 2:21.027 (Q).

2. Xandra Velzeboer, Netherlands, 2:21.148 (Q).

3. Sumire Kikuchi, Japan, 2:23.359 (Q).

4. Danae Blais, Canada.

5. Zsofia Konya, Hungary, PEN.

5. Olga Tikhonova, Kazakhstan, PEN.

Quarterfinal 6

1. Suzanne Schulting, Netherlands, 2:18.810 (Q).

2. Hanne Desmet, Belgium, 2:18.931 (Q).

3. Sofia Prosvirnova, ROC, 2:19.432 (Q).

4. Zhang Chutong, China, 2:19.839 (q).

5. Natalia Maliszewska, Poland, 2:25.850.

6. Ekaterina Efremenkova, ROC.

Quarterfinal 4

1. Courtney Sarault, Canada, 2:20.365 (Q).

2. Anna Vostrikova, ROC, 2:21.113 (Q).

3. Han Yutong, China, 2:21.191 (Q).

4. Michaela Hruzova, Czech Republic, 2:21.278 (q).

5. Valentina Ascic, Croatia, 2:21.456.

6. Tifany Huot Marchand, France, 2:23.784.

Quarterfinal 5

1. Kim Boutin, Canada, 2:17.739 (Q).

2. Lee Yubin, South Korea, 2:17.851 (Q).

3. Cynthia Mascitto, Italy, 2:20.268 (Q).

4. Yuki Kikuchi, Japan, 2:22.192.

5. Shione Kaminaga, Japan, 2:22.261.

6. Uliana Dubrova, Ukraine, 2:26.832.

Semifinals

Semifinal 1

1. Lee Yubin, South Korea, 2:22.157 (QA).

2. Arianna Fontana, Italy, 2:22.196 (QA).

3. Kim Boutin, Canada, 2:22.371 (QB).

4. Kim A Lang, South Korea, 2:22.420 (QB).

5. Sofia Prosvirnova, ROC, 2:22.546.

6. Corinne Stoddard, United States, 2:22.632.

7. Zhang Chutong, China, 2:26.717.

Semifinal 2

1. Suzanne Schulting, Netherlands, 2:18.942 (QA).

2. Hanne Desmet, Belgium, 2:19.001 (QA).

3. Cynthia Mascitto, Italy, 2:20.272 (QB).

4. Michaela Hruzova, Czech Republic, 2:21.386 (QB).

5. Kristen Santos, United States, 2:31.067 (ADVB).

6. Sumire Kikuchi, Japan (ADVB).

7. Petra Jaszapati, Hungary, PEN.

Semifinal 3

1. Choi Minjeong, South Korea, 2:16.831 (QA).

2. Han Yutong, China, 2:17.112 (QA).

3. Xandra Velzeboer, Netherlands, 2:18.303 (QA).

4. Courtney Sarault, Canada, 2:18.316 (QB).

5. Rianne de Vries, Netherlands, 2:18.712.

6. Zhang Yuting, China, 2:18.741.

7. Anna Vostrikova, ROC, 2:20.705.

8. Julie Letai, United States, 2:23.315.

Finals

Final B

1. Sumire Kikuchi, Japan, 2:37.915.

2. Kristen Santos, United States, 2:45.492.

3. Kim Boutin, Canada, 2:45.568.

4. Courtney Sarault, Canada, 2:45.606.

5. Cynthia Mascitto, Italy, 2:45.697.

6. Kim A Lang, South Korea, 2:45.707.

7. Michaela Hruzova, Czech Republic, 2:46.664.

Final A

1. Choi Minjeong, South Korea, 2:17.789.

2. Arianna Fontana, Italy, 2:17.862.

3. Suzanne Schulting, Netherlands, 2:17.865.

4. Hanne Desmet, Belgium, 2:18.711.

5. Xandra Velzeboer, Netherlands, 2:18.781.

6. Lee Yubin, South Korea, 2:18.825.

7. Han Yutong, China, 2:19.060.

