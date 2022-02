Wednesday’s Olympic Medalists

ALPINE SKIING Men’s Slalom GOLD_Clement Noel, France SILVER_Johannes Strolz, Austria BRONZE_Sebastian Foss-Solevaag, Norway ___ BIATHLON Women’s 4x6km Relay GOLD_Sweden (Linn…

ALPINE SKIING

Men’s Slalom

GOLD_Clement Noel, France

SILVER_Johannes Strolz, Austria

BRONZE_Sebastian Foss-Solevaag, Norway

___

BIATHLON

Women’s 4x6km Relay

GOLD_Sweden (Linn Persson, Mona Brorsson, Hanna Oeberg, Elvira Oeberg)

SILVER_ROC (Irina Kazakevich, Kristina Reztsova, Svetlana Mironova, Uliana Nigmatullina)

BRONZE_Germany (Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuss, Denise Herrmann)

___

CROSS-COUNTRY SKIING

Men’s Team Sprint Classic

GOLD_Norway (Erik Valnes, Johannes Hoesflot Klaebo)

SILVER_Finland (Iivo Niskanen, Joni Maki)

BRONZE_ROC (Alexander Bolshunov, Alexander Terentev)

Women’s Team Sprint Classic

GOLD_Germany (Katharina Hennig, Victoria Carl)

SILVER_Sweden (Maja Dahlqvist, Jonna Sundling)

BRONZE_ROC (Yulia Stupak, Natalia Nepryaeva)

___

FREESTYLE SKIING

Men’s Aerials

GOLD_Guangpu Qi, China

SILVER_Oleksandr Abramenko, Ukraine

BRONZE_Ilia Burov, ROC

Men’s Freeski Slopestyle

GOLD_Alexander Hall, United States

SILVER_Nicholas Goepper, United States

BRONZE_Jesper Tjader, Sweden

___

SHORT TRACK SPEED SKATING

Men’s 5000m Relay

GOLD_Canada (Pascal Dion, Steven Dubois, Charles Hamelin, Maxime Laoun, Jordan Pierre-Gilles)

SILVER_South Korea (Daeheon Hwang, Dongwook Kim, Yoongy Kwak, Juneseo Lee, Janghyuk Park)

BRONZE_Italy (Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel)

Women’s 1500m

GOLD_Minjeong Choi, South Korea

SILVER_Arianna Fontana, Italy

BRONZE_Suzanne Schulting, Netherlands

