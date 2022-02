Wednesday’s Luge Start List

Wednesday Open Doubles Run 1 1. Latvia (Andris Sics; Juris Sics). 2. Germany (Toni Eggert; Sascha Benecken). 3. Latvia (Martins…

Wednesday

Open

Doubles

Run 1

1. Latvia (Andris Sics; Juris Sics).

2. Germany (Toni Eggert; Sascha Benecken).

3. Latvia (Martins Bots; Roberts Plume).

4. Italy (Emanuel Rieder; Simon Kainzwaldner).

5. Germany (Tobias Wendl; Tobias Arlt).

6. ROC (Andrei Bogdanov; Iurii Prokhorov).

7. Poland (Wojciech Chmielewski; Jakub Kowalewski).

8. ROC (Aleksandr Denisyev; Vladislav Antonov).

9. Slovakia (Tomas Vavercak; Matej Zmij).

10. Canada (Tristan Walker; Justin Snith).

11. Austria (Thomas Steu; Lorenz Koller).

12. South Korea (Park Jinyong; Cho Jung Myung).

13. Romania (Marian Gitlan; Darius-Lucian Serban).

14. Ukraine (Ihor Stakhiv; Andrii Lysetskyi).

15. United States (Zachary Di Gregorio; Sean Hollander).

16. China (Huang Yebo; Peng Junyue).

17. Czech Republic (Filip Vejdelek; Zdenek Pekny).

Run 2

1. China (Huang Yebo; Peng Junyue).

2. Czech Republic (Filip Vejdelek; Zdenek Pekny).

3. Slovakia (Tomas Vavercak; Matej Zmij).

4. Ukraine (Ihor Stakhiv; Andrii Lysetskyi).

5. Romania (Marian Gitlan; Darius-Lucian Serban).

6. United States (Zachary Di Gregorio; Sean Hollander).

7. ROC (Andrei Bogdanov; Iurii Prokhorov).

8. South Korea (Park Jinyong; Cho Jung Myung).

9. ROC (Aleksandr Denisyev; Vladislav Antonov).

10. Poland (Wojciech Chmielewski; Jakub Kowalewski).

11. Canada (Tristan Walker; Justin Snith).

12. Latvia (Andris Sics; Juris Sics).

13. Latvia (Martins Bots; Roberts Plume).

14. Italy (Emanuel Rieder; Simon Kainzwaldner).

15. Austria (Thomas Steu; Lorenz Koller).

16. Germany (Toni Eggert; Sascha Benecken).

17. Germany (Tobias Wendl; Tobias Arlt).

