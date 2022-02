Wednesday’s Freestyle Skiing Start List

Wednesday Men Freeski Big Air Final 1. Jesper Tjader, Sweden. 2. Evan McEachran, Canada. 3. Leonardo Donaggio, Italy. 4. Javier…

Wednesday

Men

Freeski Big Air

Final

1. Jesper Tjader, Sweden.

2. Evan McEachran, Canada.

3. Leonardo Donaggio, Italy.

4. Javier Lliso, Spain.

5. Mac Forehand, United States.

6. Tormod Frostad, Norway.

7. Christian Nummedal, Norway.

8. Colby Stevenson, United States.

9. Henrik Harlaut, Sweden.

10. Oliwer Magnusson, Sweden.

11. Alexander Hall, United States.

12. Birk Ruud, Norway.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.