Wednesday’s Cross-Country Skiing Results

Wednesday

Men’s Team

Sprint Classic

Semifinals

Semifinal 1

1. Norway (Erik Valnes; Johannes Hoesflot Klaebo), 20:17.28 (Q).

2. France (Hugo Lapalus; Richard Jouve), 20:17.31 (Q).

3. Finland (Iivo Niskanen; Joni Maki), 20:17.81 (Q).

4. Canada (Antoine Cyr; Graham Ritchie), 20:18.71 (Q).

5. Estonia (Henri Roos; Martin Himma), 20:24.29.

6. Belarus (Aliaksandr Voranau; Yahor Shpuntau), 20:34.07.

7. Czech Republic (Ludek Seller; Michal Novak), 20:36.70.

8. Slovenia (Vili Crv; Miha Simenc), 20:43.03.

9. Romania (Paul Constantin Pepene; Raul Mihai Popa), 21:03.35.

10. Britain (James Clugnet; Andrew Young), 21:15.27.

11. Australia (Phil Bellingham; Seve de Campo), 21:17.35.

12. Lithuania (Modestas Vaiciulis; Tautvydas Strolia), 22:17.79.

13. South Korea (Kim Minwoo; Jeong Jongwon), 22:56.16.

Semifinal 2

1. Italy (Francesco De Fabiani; Federico Pellegrino), 20:06.99 (Q).

2. Sweden (William Poromaa; Oskar Svensson), 20:07.57 (Q).

3. Switzerland (Jonas Baumann; Jovian Hediger), 20:07.67 (Q).

4. Austria (Michael Foettinger; Benjamin Moser), 20:07.78 (Q).

5. ROC (Alexander Bolshunov; Alexander Terentev), 20:07.85 (LL).

6. United States (Ben Ogden; James Clinton Schoonmaker), 20:11.42 (LL).

7. China (Wang Qiang; Shang Jincai), 20:12.40.

8. Poland (Maciej Starega; Kamil Bury), 20:19.87.

9. Ukraine (Oleksii Krasovskyi; Ruslan Perekhoda), 20:48.40.

10. Iceland (Snorri Eythor Einarsson; Isak Stianson Pedersen), 21:05.66.

11. Latvia (Raimo Vigants; Roberts Slotins), 21:06.82.

12. Germany (Albert Kuchler; Janosch Brugger), 21:20.39.

Final

1. Norway (Erik Valnes; Johannes Hoesflot Klaebo), 19:22.99.

2. Finland (Iivo Niskanen; Joni Maki), 19:25.45.

3. ROC (Alexander Bolshunov; Alexander Terentev), 19:27.28.

4. Sweden (William Poromaa; Oskar Svensson), 19:38.05.

5. Canada (Antoine Cyr; Graham Ritchie), 19:45.30.

6. Italy (Francesco De Fabiani; Federico Pellegrino), 19:48.42.

7. France (Hugo Lapalus; Richard Jouve), 19:58.37.

8. Switzerland (Jonas Baumann; Jovian Hediger), 20:04.35.

9. United States (Ben Ogden; James Clinton Schoonmaker), 20:28.07.

10. Austria (Michael Foettinger; Benjamin Moser), 21:15.00.

Women’s Team

Sprint Classic

Semifinals

Semifinal 1

1. Germany (Katharina Hennig; Victoria Carl), 23:02.08 (Q).

2. United States (Rosie Brennan; Jessie Diggins), 23:06.11 (Q).

3. Austria (Teresa Stadlober; Lisa Unterweger), 23:08.34 (Q).

4. Switzerland (Laurien van der Graaff; Nadine Faehndrich), 23:30.86 (Q).

5. China (Chi Chunxue; Li Xin), 23:43.93.

6. Canada (Katherine Stewart-Jones; Dahria Beatty), 24:03.72.

7. Slovenia (Eva Urevc; Anamarija Lampic), 24:10.14.

8. Australia (Jessica Yeaton; Casey Wright), 25:13.42.

9. Ukraine (Yuliia Krol; Maryna Antsybor), 25:46.04.

10. Croatia (Tena Hadzic; Vedrana Malec), 26:29.23.

11. Latvia (Kitija Auzina; Estere Volfa), 26:46.26.

12. Turkey (Aysenur Duman; Ozlem Ceren Dursun), LAP.

13. Belarus (Anastasia Kirillova; Hanna Karaliova), DNS.

Semifinal 2

1. ROC (Yulia Stupak; Natalia Nepryaeva), 23:00.47 (Q).

2. Finland (Kerttu Niskanen; Krista Parmakoski), 23:00.82 (Q).

3. Sweden (Maja Dahlqvist; Jonna Sundling), 23:01.40 (Q).

4. Norway (Tiril Udnes Weng; Maiken Caspersen Falla), 23:05.06 (Q).

5. France (Melissa Gal; Lena Quintin), 23:26.28 (LL).

6. Poland (Izabela Marcisz; Monika Skinder), 23:32.34 (LL).

7. Italy (Caterina Ganz; Lucia Scardoni), 23:47.06.

8. Czech Republic (Katerina Janatova; Petra Hyncicova), 23:55.59.

9. Estonia (Mariel Merlii Pulles; Keidy Kaasiku), 24:47.51.

10. Kazakhstan (Nadezhda Stepashkina; Kseniya Shalygina), 24:57.59.

11. South Korea (Han Dasom; Lee Eui Jin), 26:55.52.

12. Brazil (Jaqueline Mourao; Eduarda Ribera), LAP.

13. Greece (Maria Ntanou; Nefeli Tita), LAP.

14. Lithuania (Egle Savickaite; Ieva Dainyte), LAP.

Final

1. Germany (Katharina Hennig; Victoria Carl), 22:09.85.

2. Sweden (Maja Dahlqvist; Jonna Sundling), 22:10.02.

3. ROC (Yulia Stupak; Natalia Nepryaeva), 22:10.56.

4. Finland (Kerttu Niskanen; Krista Parmakoski), 22:13.71.

5. United States (Rosie Brennan; Jessie Diggins), 22:22.78.

6. Austria (Teresa Stadlober; Lisa Unterweger), 22:55.25.

7. Switzerland (Laurien van der Graaff; Nadine Faehndrich), 23:02.09.

8. Norway (Tiril Udnes Weng; Maiken Caspersen Falla), 23:15.28.

9. Poland (Izabela Marcisz; Monika Skinder), 23:48.01.

10. France (Melissa Gal; Lena Quintin), 24:04.92.

