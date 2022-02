Waste Management Phoenix Open Par Scores The Associated Press

Sunday At Stadium Course Scottsdale, Ariz. Purse: $8.2 million Yardage: 7,261; Par: 71 Final Round (x-won on third playoff hole) x-Scottie Scheffler 68-71-62-67—268 -16 Patrick Cantlay 67-66-68-67—268 -16 Brooks Koepka 66-66-68-69—269 -15 Xander Schauffele 67-65-69-68—269 -15 Sahith Theegala 66-64-69-70—269 -15 Billy Horschel 67-69-68-66—270 -14 Alex Noren 67-68-67-68—270 -14 Hideki Matsuyama 68-68-66-69—271 -13 Justin Thomas 67-70-68-66—271 -13 Matt Fitzpatrick 70-68-67-67—272 -12 Patton Kizzire 71-65-68-68—272 -12 Keith Mitchell 69-69-66-68—272 -12 Jon Rahm 67-70-68-67—272 -12 Brian Harman 68-68-70-67—273 -11 Tom Hoge 69-66-67-71—273 -11 Max Homa 69-65-68-71—273 -11 Chris Kirk 70-66-69-68—273 -11 Martin Laird 70-67-69-67—273 -11 Louis Oosthuizen 67-70-67-69—273 -11 Bubba Watson 67-69-68-69—273 -11 Garrick Higgo 70-69-64-71—274 -10 Scott Stallings 67-70-68-69—274 -10 Sebastian Munoz 70-67-70-68—275 -9 J.T. Poston 69-66-70-70—275 -9 Sam Ryder 72-64-71-68—275 -9 Keegan Bradley 68-68-74-66—276 -8 Talor Gooch 70-64-67-75—276 -8 Adam Hadwin 66-68-68-74—276 -8 Sung Kang 70-70-71-65—276 -8 Si Woo Kim 70-68-71-67—276 -8 Brendon Todd 68-69-67-72—276 -8 Cameron Young 68-69-72-67—276 -8 Russell Henley 71-69-68-69—277 -7 Russell Knox 72-68-67-70—277 -7 Carlos Ortiz 69-67-74-67—277 -7 Rory Sabbatini 69-68-67-73—277 -7 Lucas Glover 73-65-70-70—278 -6 Corey Conners 72-66-69-72—279 -5 Kevin Kisner 67-69-74-69—279 -5 Kyoung-Hoon Lee 65-70-74-70—279 -5 Troy Merritt 72-67-68-72—279 -5 Adam Scott 68-70-69-72—279 -5 Abraham Ancer 68-67-71-74—280 -4 Kevin Chappell 70-69-68-73—280 -4 Stewart Cink 67-71-70-72—280 -4 Zach Johnson 69-70-69-72—280 -4 Francesco Molinari 70-69-73-68—280 -4 Martin Trainer 71-69-68-72—280 -4 Doug Ghim 69-71-72-69—281 -3 Branden Grace 68-69-72-72—281 -3 Harry Higgs 66-72-76-67—281 -3 Ryan Moore 69-71-68-73—281 -3 Joseph Bramlett 73-66-71-72—282 -2 Brice Garnett 69-69-74-70—282 -2 Kramer Hickok 70-67-72-73—282 -2 Luke List 73-66-73-70—282 -2 Kevin Tway 68-70-75-69—282 -2 Matt Jones 72-68-72-71—283 -1 Brian Stuard 71-69-68-75—283 -1 Jordan Spieth 70-69-72-73—284 E Hudson Swafford 71-69-71-73—284 E Joel Dahmen 71-69-74-71—285 +1 Stephan Jaeger 73-67-72-73—285 +1 Austin Eckroat 70-69-69-78—286 +2 Peter Malnati 69-71-75-72—287 +3 Sepp Straka 72-68-73-78—291 +7 Charley Hoffman 67-72-79-75—293 +9 Missed Cut Sam Burns 68-73—141 -1 Tyler Duncan 70-71—141 -1 Rickie Fowler 71-70—141 -1 Matt Kuchar 68-73—141 -1 Adam Long 71-70—141 -1 Mito Pereira 70-71—141 -1 Seamus Power 71-70—141 -1 Andrew Putnam 70-71—141 -1 Patrick Rodgers 70-71—141 -1 Ben Silverman 72-69—141 -1 Gary Woodland 68-73—141 -1 Wyndham Clark 74-68—142 E Luke Donald 71-71—142 E Tony Finau 74-68—142 E Emiliano Grillo 70-72—142 E Denny McCarthy 70-72—142 E Graeme McDowell 68-74—142 E Scott Piercy 71-71—142 E Chez Reavie 69-73—142 E Roger Sloan 72-70—142 E Robert Streb 71-71—142 E Daniel Berger 73-70—143 +1 Jonathan Byrd 71-72—143 +1 Dylan Frittelli 73-70—143 +1 Lucas Herbert 70-73—143 +1 Beau Hossler 72-71—143 +1 Kelly Kraft 70-73—143 +1 Pat Perez 73-70—143 +1 Brandt Snedeker 72-71—143 +1 Brendan Steele 75-68—143 +1 Michael Thompson 70-73—143 +1 Jimmy Walker 70-73—143 +1 Cameron Davis 75-69—144 +2 Brian Gay 73-71—144 +2 Bill Haas 70-74—144 +2 James Hahn 73-71—144 +2 Viktor Hovland 72-72—144 +2 Charles Howell III 75-69—144 +2 Nate Lashley 71-73—144 +2 Matthew NeSmith 74-70—144 +2 C.T. Pan 74-70—144 +2 Harold Varner III 75-69—144 +2 Anirban Lahiri 70-75—145 +3 Danny Lee 76-69—145 +3 Kevin Streelman 72-73—145 +3 Brandon Hagy 73-73—146 +4 Hank Lebioda 74-72—146 +4 William McGirt 73-73—146 +4 Etienne Papineau 73-73—146 +4 Jeffrey Kang 72-75—147 +5 Seung-Yul Noh 72-75—147 +5 Henrik Norlander 75-72—147 +5 Kyle Stanley 73-74—147 +5 Nick Taylor 72-75—147 +5 Matt Wallace 71-76—147 +5 Aaron Wise 72-75—147 +5 Hayden Buckley 73-75—148 +6 Craig Hocknull 74-74—148 +6 Preston Summerhays 75-73—148 +6 Tyler McCumber 76-73—149 +7 Wesley Bryan 77-74—151 +9 Nick Watney 78-73—151 +9 Jason Dufner 75-77—152 +10 Chesson Hadley 77-78—155 +13 Adam Schenk 81-75—156 +14