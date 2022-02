United States 5, ROC 0 United States 1 1 3 — 5 ROC 0 0 0 — 0 First Period_1,…

Listen now to WTOP News

United States 5, ROC 0

United States 1 1 3 — 5 ROC 0 0 0 — 0

First Period_1, United States, Savannah Harmon (Hilary Knight, Hannah Brandt), 12:29 (pp). Penalties_Alexandra Vafina, ROC (hooking); Yelena Provorova, ROC (tripping).

Second Period_2, United States, Hilary Knight (Savannah Harmon, Kendall Coyne Schofield), 28:51. Penalties_Hayley Scamurra, United States (tripping); Nina Pirogova, ROC (tripping); Polina Bolgareva, ROC (cross-checking); Abbey Murphy, United States (illegal hit).

Third Period_3, United States, Grace Zumwinkle (Dani Cameranesi, Megan Bozek), 43:57. 4, United States, Jesse Compher (Abbey Murphy, Hayley Scamurra), 46:15. 5, United States, Alex Carpenter (Amanda Kessel, Savannah Harmon), 48:44. Penalties_Maria Batalova, ROC (tripping); Maria Pechnikova, ROC (boarding); Abbey Murphy, United States (roughing); Anna Shibanova, ROC (illegal check to the head or neck).

Shots on Goal_United States 19-17-26_62. ROC 2-4-6_12.

Goalies_United States, Nicole Hensley, Alex Cavallini. ROC, Daria Gredzen, Maria Sorokina.

Referee_Tijana Haack, Germany. Anniina Nurmi, Finland. Anna Hammar, Sweden. Jenni Heikkinen, Finland.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.