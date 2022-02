United States 4, Finland 1 United States 0 2 2 — 4 Finland 0 0 1 — 1 First Period_No…

United States 4, Finland 1

United States 0 2 2 — 4 Finland 0 0 1 — 1

First Period_No Scoring. Penalties_None.

Second Period_1, United States, Cayla Barnes (Hannah Brandt, Hilary Knight), 23:39 (pp). 2, United States, Hilary Knight (Savannah Harmon, Kendall Coyne Schofield), 38:53. Penalties_Tanja Niskanen, Finland (tripping); Dani Cameranesi, United States (illegal hit); Jesse Compher, United States (roughing); Petra Nieminen, Finland (roughing).

Third Period_3, United States, Hayley Scamurra (Cayla Barnes), 55:20. 4, Finland, Susanna Tapani (Michelle Karvinen, Jenni Hiirikoski), 59:34. 5, United States, Abby Roque (Alex Carpenter, Amanda Kessel), 59:55. Penalties_Petra Nieminen, Finland (cross-checking); Abby Roque, United States (tripping).

Shots on Goal_United States 12-21-9_42. Finland 6-6-14_26.

Goalies_United States, Alex Cavallini, Maddie Rooney. Finland, Meeri Raisanen, Anni Keisala.

Referee_Kelly Cooke, United States. Cianna Lieffers, Canada. Anna Hammar, Sweden. Julia Kainberger, Austria.

