United States 4, Czech Republic 1 United States 0 1 3 — 4 Czech Republic 0 1 0 — 1…

Listen now to WTOP News

United States 4, Czech Republic 1

United States 0 1 3 — 4 Czech Republic 0 1 0 — 1

First Period_No Scoring. Penalties_Tereza Radova, Czech Republic (illegal hit); Abbey Murphy, United States (roughing); Kristyna Patkova, Czech Republic (too many players).

Second Period_1, Czech Republic, Michaela Pejzlova (Tereza Vanisova, Denisa Krizova), 24:59. 2, United States, Hilary Knight (Kendall Coyne Schofield, Hannah Brandt), 25:47. Penalties_Lenka Serdar, Czech Republic (delaying the game); Dani Cameranesi, United States (boarding); Dominika Laskova, Czech Republic (tripping).

Third Period_3, United States, Lee Stecklein (Kelly Pannek, Megan Keller), 46:49. 4, United States, Savannah Harmon (Hannah Brandt, Hilary Knight), 56:51 (pp). 5, United States, Kendall Coyne Schofield (Megan Keller), 59:54. Penalties_Abbey Murphy, United States (high sticking); Kelly Pannek, United States (slashing); Denisa Krizova, Czech Republic (illegal hit).

Shots on Goal_United States 18-13-28_59. Czech Republic 0-4-2_6.

Goalies_United States, Alex Cavallini, Maddie Rooney. Czech Republic, Klara Peslarova, Katerina Zechovska.

Referee_Elizabeth Mantha, Canada. Anniina Nurmi, Finland. Anna Hammar, Sweden. Kendall Hanley, United States.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.