Tuesday’s Freestyle Skiing Results

Tuesday

Men

Freeski Slopestyle

Qualification

1. Andri Ragettli, Switzerland, 85.08 (Q).

2. Birk Ruud, Norway, 83.96 (Q).

3. Nicholas Goepper, United States, 82.51 (Q).

4. Jesper Tjader, Sweden, 79.38 (Q).

5. Alexander Hall, United States, 79.13 (Q).

6. Colby Stevenson, United States, 78.01 (Q).

7. Ben Barclay, New Zealand, 77.71 (Q).

8. Kim Gubser, Switzerland, 76.71 (Q).

9. Matej Svancer, Austria, 74.86 (Q).

10. Fabian Boesch, Switzerland, 74.53 (Q).

11. Max Moffatt, Canada, 74.06 (Q).

12. Oliwer Magnusson, Sweden, 73.46 (Q).

13. Edouard Therriault, Canada, 70.40.

14. Javier Lliso, Spain, 69.16.

15. Finn Bilous, New Zealand, 68.01.

16. Ferdinand Dahl, Norway, 67.61.

17. Daniel Bacher, Austria, 63.60.

18. Leonardo Donaggio, Italy, 63.48.

19. Colin Wili, Switzerland, 54.45.

20. Mac Forehand, United States, 51.21.

21. Henrik Harlaut, Sweden, 48.16.

22. He Jinbo, China, 42.83.

23. Christian Nummedal, Norway, 41.48.

24. Evan McEachran, Canada, 40.90.

25. Tormod Frostad, Norway, 38.05.

26. Teal Harle, Canada, 36.05.

27. Simo Peltola, Finland, 35.01.

28. Hugo Burvall, Sweden, 33.40.

29. Thibault Magnin, Spain, 33.06.

30. James Woods, Britain, DNS.

30. Antoine Adelisse, France, DNS.

Aerials

Qualifications

1. Qi Guangpu, China, 127.88.

2. Jia Zongyang, China, 125.67.

3. Noe Roth, Switzerland, 123.08.

4. Eric Loughran, United States, 121.24.

5. Oleksandr Abramenko, Ukraine, 120.36.

6. Christopher Lillis, United States, 119.91.

7. Oleksandr Okipniuk, Ukraine, 125.00.

8. Pirmin Werner, Switzerland, 123.45.

9. Ilia Burov, ROC, 120.36.

10. Stanislav Nikitin, ROC, 119.47.

11. Justin Schoenefeld, United States, 118.59.

12. Stanislau Hladchenka, Belarus, 115.49.

13. Miha Fontaine, Canada, 115.05.

14. Wang Xindi, China, 114.60.

15. Dmytro Kotovskyi, Ukraine, 114.03.

16. Maxim Burov, ROC, 113.28.

17. Emile Nadeau, Canada, 112.83.

18. Sun Jiaxu, China, 110.86.

19. Sherzod Khashyrbayev, Kazakhstan, 109.74.

20. Maksim Gustik, Belarus, 109.74.

21. Lloyd Wallace, Britain, 108.41.

22. Pavel Dzik, Belarus, 106.20.

23. Lewis Irving, Canada, 103.98.

24. Nicolas Gygax, Switzerland, 103.62.

Women

Freeski Slopestyle

Final

1. Mathilde Gremaud, Switzerland, 86.56.

2. Gu Ailing Eileen, China, 86.23.

3. Kelly Sildaru, Estonia, 82.06.

4. Anastasia Tatalina, ROC, 75.51.

5. Maggie Voisin, United States, 74.28.

6. Johanne Killi, Norway, 73.11.

7. Tess Ledeux, France, 72.91.

8. Kirsty Muir, Britain, 71.30.

9. Katie Summerhayes, Britain, 64.75.

10. Silvia Bertagna, Italy, 61.85.

11. Olivia Asselin, Canada, 16.83.

12. Marin Hamill, United States, DNS.

