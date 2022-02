Tuesday’s Bobsled Results

Tuesday Men 2-man Heat 3 1. Germany (Francesco Friedrich; Thorsten Margis), 58.99. 2. Germany (Johannes Lochner; Florian Bauer), 59.32. 3.…

Tuesday

Men

2-man

Heat 3

1. Germany (Francesco Friedrich; Thorsten Margis), 58.99.

2. Germany (Johannes Lochner; Florian Bauer), 59.32.

3. Germany (Christoph Hafer; Matthias Sommer), 59.51.

4. Monaco (Rudy Rinaldi; Boris Vain), 59.57.

5. Switzerland (Michael Vogt; Sandro Michel), 59.59.

6. Austria (Benjamin Maier; Markus Sammer), 59.64.

7. Canada (Justin Kripps; Cam Stones), 59.71.

8. Canada (Christopher Spring; Mike Evelyn), 59.76.

9. ROC (Rostislav Gaitiukevich; Aleksei Laptev), 59.80.

10. Latvia (Oskars Kibermanis; Matiss Miknis), 59.82.

11. United States (Frank Delduca; Hakeem Abdul-Saboor), 59.86.

12. France (Romain Heinrich; Dorian Hauterville), 59.92.

13. China (Sun Kaizhi; Wu Qingze), 59.99.

14. South Korea (Won Yunjong; Kim Jinsu), 1:00.10.

15. Romania (Mihai Cristian Tentea; Nicolae Ciprian Daroczi), 1:00.19.

16. Czech Republic (Dominik Dvorak; Jakub Nosek), 1:00.20.

16. Latvia (Emils Cipulis; Edgars Nemme), 1:00.20.

18. Britain (Brad Hall; Nick Gleeson), 1:00.22.

19. Canada (Taylor Austin; Daniel Sunderland), 1:00.29.

20. Netherlands (Ivo de Bruin; Jelen Franjic), 1:00.35.

21. Italy (Patrick Baumgartner; Robert Mircea), 1:00.38.

22. China (Li Chunjian; Liu Wei), 1:00.43.

23. Switzerland (Simon Friedli; Andreas Haas), 1:00.47.

24. South Korea (Suk Youngjin; Kim Hyeonggeun), 1:00.52.

25. United States (Hunter Church; Charlie Volker), 1:00.53.

26. ROC (Maxim Andrianov; Vladislav Zharovtsev), 1:00.55.

27. Austria (Markus Treichl; Markus Glueck), 1:00.66.

28. Trinidad and Tobago (Axel Brown; Shakeel John), 1:00.86.

29. Brazil (Edson Luques Bindilatti; Edson Ricardo Martins), 1:01.34.

30. Jamaica (Shanwayne Stephens; Nimroy Turgott), 1:01.54.

Heat 4

1. Germany (Francesco Friedrich; Thorsten Margis), 59.52.

2. Germany (Johannes Lochner; Florian Bauer), 59.53.

3. Germany (Christoph Hafer; Matthias Sommer), 59.70.

4. Switzerland (Michael Vogt; Sandro Michel), 59.77.

5. Canada (Christopher Spring; Mike Evelyn), 59.93.

5. Latvia (Oskars Kibermanis; Matiss Miknis), 59.93.

7. Britain (Brad Hall; Nick Gleeson), 59.96.

8. Canada (Justin Kripps; Cam Stones), 1:00.00.

9. Austria (Benjamin Maier; Markus Sammer), 1:00.01.

10. France (Romain Heinrich; Dorian Hauterville), 1:00.05.

10. Monaco (Rudy Rinaldi; Boris Vain), 1:00.05.

12. United States (Frank Delduca; Hakeem Abdul-Saboor), 1:00.15.

13. Czech Republic (Dominik Dvorak; Jakub Nosek), 1:00.16.

14. ROC (Rostislav Gaitiukevich; Aleksei Laptev), 1:00.19.

15. China (Sun Kaizhi; Wu Qingze), 1:00.25.

16. Romania (Mihai Cristian Tentea; Nicolae Ciprian Daroczi), 1:00.28.

17. Switzerland (Simon Friedli; Andreas Haas), 1:00.34.

18. Latvia (Emils Cipulis; Edgars Nemme), 1:00.46.

19. Canada (Taylor Austin; Daniel Sunderland), 1:00.55.

20. South Korea (Won Yunjong; Kim Jinsu), 1:00.97.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.