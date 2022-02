Tuesday’s Biathlon Results

Tuesday Men 4×7.5km Relay (Penalties in parentheses) 1. Norway (Sturla Holm Laegreid; Tarjei Boe; Johannes Thingnes Boe; Vetle Sjaastad Christiansen),…

Tuesday

Men

4×7.5km Relay

(Penalties in parentheses)

1. Norway (Sturla Holm Laegreid; Tarjei Boe; Johannes Thingnes Boe; Vetle Sjaastad Christiansen), 1:19:50.2 (1+7).

2. France (Fabien Claude; Emilien Jacquelin; Simon Desthieux; Quentin Fillon Maillet), 1:20:17.6 (0+9).

3. ROC (Said Karimulla Khalili; Alexander Loginov; Maxim Tsvetkov; Eduard Latypov), 1:20:35.5 (2+6).

4. Germany (Erik Lesser; Roman Rees; Benedikt Doll; Philipp Nawrath), 1:20:54.5 (1+9).

5. Sweden (Peppe Femling; Jesper Nelin; Martin Ponsiluoma; Sebastian Samuelsson), 1:21:39.6 (1+13).

6. Canada (Adam Runnalls; Christian Gow; Jules Burnotte; Scott Gow), 1:21:46.5 (2+9).

7. Italy (Thomas Bormolini; Tommaso Giacomel; Lukas Hofer; Dominik Windisch), 1:21:48.8 (2+13).

8. Belarus (Mikita Labastau; Dzmitry Lazouski; Maksim Varabei; Anton Smolski), 1:21:49.2 (2+11).

9. Ukraine (Bogdan Tsymbal; Artem Pryma; Anton Dudchenko; Dmytro Pidruchnyi), 1:23:31.5 (4+12).

10. Austria (David Komatz; Simon Eder; Felix Leitner; Harald Lemmerer), 1:23:31.9 (2+8).

11. Slovenia (Miha Dovzan; Jakov Fak; Lovro Planko; Rok Trsan), 1:24:09.6 (0+10).

12. Switzerland (Sebastian Stalder; Benjamin Weger; Niklas Hartweg; Joscha Burkhalter), 1:24:12.3 (1+8).

13. United States (Sean Doherty; Jake Brown; Paul Schommer; Leif Nordgren), 1:25:33.0 (3+13).

14. Lithuania (Tomas Kaukenas; Vytautas Strolia; Karol Dombrovski; Linas Banys), 1:25:37.8 (0+11).

15. Estonia (Rene Zahkna; Kristo Siimer; Kalev Ermits; Raido Raenkel), 1:26:03.6 (2+12).

16. China (Cheng Fangming; Yan Xingyuan; Zhu Zhenyu; Zhang Chunyu), 1:26:27.5 (2+11).

17. Finland (Heikki Laitinen; Tero Seppala; Olli Hiidensalo; Tuomas Harjula), 1:26:57.7 (4+14).

18. Bulgaria (Blagoy Todev; Vladimir Iliev; Dimitar Gerdzhikov; Anton Sinapov), 1:27:05.3 (2+11).

19. Czech Republic (Jakub Stvrtecky; Mikulas Karlik; Adam Vaclavik; Michal Krcmar), LAP (4+14).

20. Belgium (Florent Claude; Thierry Langer; Tom Lahaye-Goffart; Cesar Beauvais), LAP (0+8).

21. Slovakia (Michal Sima; Matej Baloga; Simon Bartko; Tomas Sklenarik), LAP (2+10).

