Thursday’s Speedskating Start List

Thursday

Women

5000m

1. Maryna Zuyeva, Belarus.

2. Momoka Horikawa, Japan.

3. Han Mei, China.

4. Magdalena Czyszczon, Poland.

5. Sanne In ‘t Hof, Netherlands.

6. Natalia Voronina, ROC.

7. Martina Sablikova, Czech Republic.

8. Misaki Oshigiri, Japan.

9. Isabelle Weidemann, Canada.

10. Ragne Wiklund, Norway.

11. Francesca Lollobrigida, Italy.

12. Irene Schouten, Netherlands.

