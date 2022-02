Thursday’s Speedskating Results

Thursday Women 5000m 1. Irene Schouten, Netherlands, 6:43.51. 2. Isabelle Weidemann, Canada, 6:48.18. 3. Martina Sablikova, Czech Republic, 6:50.09. 4.…

Thursday

Women

5000m

1. Irene Schouten, Netherlands, 6:43.51.

2. Isabelle Weidemann, Canada, 6:48.18.

3. Martina Sablikova, Czech Republic, 6:50.09.

4. Francesca Lollobrigida, Italy, 6:51.76.

5. Ragne Wiklund, Norway, 6:56.34.

6. Natalia Voronina, ROC, 6:56.99.

7. Sanne In ‘t Hof, Netherlands, 6:59.77.

8. Misaki Oshigiri, Japan, 7:01.17.

9. Maryna Zuyeva, Belarus, 7:02.91.

10. Momoka Horikawa, Japan, 7:06.92.

11. Han Mei, China, 7:08.37.

12. Magdalena Czyszczon, Poland, 7:21.49.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.