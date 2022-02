Thursday’s Skeleton Start List

Thursday Men Heat 1 1. Ander Mirambell, Spain. 2. Andrew Blaser, United States. 3. Daniil Romanov, ROC. 4. Christopher Grotheer,…

Thursday

Men

Heat 1

1. Ander Mirambell, Spain.

2. Andrew Blaser, United States.

3. Daniil Romanov, ROC.

4. Christopher Grotheer, Germany.

5. Alexander Tretiakov, ROC.

6. Tomass Dukurs, Latvia.

7. Martins Dukurs, Latvia.

8. Axel Jungk, Germany.

9. Matt Weston, Britain.

10. Jung Seunggi, South Korea.

11. Yun Sungbin, South Korea.

12. Evgeniy Rukosuev, ROC.

13. Alexander Gassner, Germany.

14. Samuel Maier, Austria.

15. Vladyslav Heraskevych, Ukraine.

16. Amedeo Bagnis, Italy.

17. Mattia Gaspari, Italy.

18. Yan Wengang, China.

19. Marcus Wyatt, Britain.

20. Alexander Schlintner, Austria.

21. Yin Zheng, China.

22. Nathan Crumpton, American Samoa.

23. Nicholas Timmings, Australia.

24. Blake Enzie, Canada.

25. Basil Sieber, Switzerland.

Heat 2

1. Andrew Blaser, United States.

2. Blake Enzie, Canada.

3. Vladyslav Heraskevych, Ukraine.

4. Alexander Schlintner, Austria.

5. Marcus Wyatt, Britain.

6. Samuel Maier, Austria.

7. Matt Weston, Britain.

8. Yun Sungbin, South Korea.

9. Mattia Gaspari, Italy.

10. Jung Seunggi, South Korea.

11. Amedeo Bagnis, Italy.

12. Alexander Gassner, Germany.

13. Tomass Dukurs, Latvia.

14. Yin Zheng, China.

15. Martins Dukurs, Latvia.

16. Axel Jungk, Germany.

17. Evgeniy Rukosuev, ROC.

18. Yan Wengang, China.

19. Alexander Tretiakov, ROC.

20. Christopher Grotheer, Germany.

21. Basil Sieber, Switzerland.

22. Nathan Crumpton, American Samoa.

23. Ander Mirambell, Spain.

24. Daniil Romanov, ROC.

25. Nicholas Timmings, Australia.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.