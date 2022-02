Thursday’s Olympic Medalists

ALPINE SKIING Men’s Alpine Combined GOLD_Johannes Strolz, Austria SILVER_Aleksander Aamodt Kilde, Norway BRONZE_James Crawford, Canada ___ CROSS-COUNTRY SKIING Women’s 10km…

ALPINE SKIING

Men’s Alpine Combined

GOLD_Johannes Strolz, Austria

SILVER_Aleksander Aamodt Kilde, Norway

BRONZE_James Crawford, Canada

___

CROSS-COUNTRY SKIING

Women’s 10km Classic

GOLD_Therese Johaug, Norway

SILVER_Kerttu Niskanen, Finland

BRONZE_Krista Parmakoski, Finland

___

FREESTYLE SKIING

Mixed Team Aerials

GOLD_United States (Ashley Caldwell, Christopher Lillis, Justin Schoenefeld)

SILVER_China (Mengtao Xu, Zongyang Jia, Guangpu Qi)

BRONZE_Canada (Marion Thenault, Miha Fontaine, Lewis Irving)

___

FIGURE SKATING

Men Single Skating

GOLD_Nathan Chen, United States

SILVER_Yuma Kagiyama, Japan

BRONZE_Shoma Uno, Japan

___

LUGE

Team Relay

GOLD_Germany (Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig)

SILVER_Austria (Madeleine Egle, Wolfgang Kindl)

BRONZE_Latvia (Eliza Tiruma, Kristers Aparjods)

___

SNOWBOARD

Men’s Snowboard Cross

GOLD_Alessandro Haemmerle, Austria

SILVER_Eliot Grondin, Canada

BRONZE_Omar Visintin, Italy

Women’s Snowboard Halfpipe

GOLD_Chloe Kim, United States

SILVER_Queralt Castellet, Spain

BRONZE_Sena Tomita, Japan

___

SPEED SKATING

Women’s 5000m

GOLD_Irene Schouten, Netherlands

SILVER_Isabelle Weidemann, Canada

BRONZE_Martina Sablikova, Czech Republic

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.