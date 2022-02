Thursday’s Luge Start List

Thursday Mixed Team Team Relay Competition 1. Czech Republic (Anna Cezikova; Michael Lejsek). 2. Romania (Raluca Stramaturaru; Valentin Cretu). 3.…

1. Czech Republic (Anna Cezikova; Michael Lejsek).

2. Romania (Raluca Stramaturaru; Valentin Cretu).

3. China (Wang Peixuan; Fan Duoyao).

4. South Korea (Frisch Aileen Christina; Lim Namkyu).

5. Ukraine (Yulianna Tunytska; Anton Dukach).

6. Poland (Klaudia Domaradzka; Mateusz Sochowicz).

7. Slovakia (Katarina Simonakova; Jozef Ninis).

8. Canada (Trinity Ellis; Reid Watts).

9. United States (Ashley Farquharson; Chris Mazdzer).

10. ROC (Tatyana Ivanova; Roman Repilov).

11. Italy (Andrea Voetter; Leon Felderer).

12. Latvia (Eliza Tiruma; Kristers Aparjods).

13. Austria (Madeleine Egle; Wolfgang Kindl).

14. Germany (Natalie Geisenberger; Johannes Ludwig).

