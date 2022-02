Thursday’s Freestyle Skiing Results

Thursday Mixed Team Aerials Finals Final 1 1. China (Xu Mengtao; Jia Zongyang; Qi Guangpu), 336.89 (Q). 2. United States…

Thursday

Mixed Team

Aerials

Finals

Final 1

1. China (Xu Mengtao; Jia Zongyang; Qi Guangpu), 336.89 (Q).

2. United States (Ashley Caldwell; Christopher Lillis; Justin Schoenefeld), 330.55 (Q).

3. Canada (Marion Thenault; Miha Fontaine; Lewis Irving), 326.94 (Q).

4. Switzerland (Alexandra Baer; Pirmin Werner; Noe Roth), 300.62 (Q).

5. ROC (Liubov Nikitina; Ilia Burov; Stanislav Nikitin), 295.97.

6. Belarus (Hanna Huskova; Stanislau Hladchenka; Maksim Gustik), 273.67.

Final 2

1. United States (Ashley Caldwell; Christopher Lillis; Justin Schoenefeld), 338.34.

2. China (Xu Mengtao; Jia Zongyang; Qi Guangpu), 324.22.

3. Canada (Marion Thenault; Miha Fontaine; Lewis Irving), 290.98.

4. Switzerland (Alexandra Baer; Pirmin Werner; Noe Roth), 276.01.

