Sunday’s Olympic Medalists

ALPINE SKIING

Men’s Giant Slalom

GOLD_Marco Odermatt, Switzerland

SILVER_Zan Kranjec, Slovenia

BRONZE_Mathieu Faivre, France

___

BIATHLON

Men’s 12.5km Pursuit

GOLD_Quentin Fillon Maillet, France

SILVER_Tarjei Boe, Norway

BRONZE_Eduard Latypov, ROC

Women’s 10km Pursuit

GOLD_Marte Olsbu Roeiseland, Norway

SILVER_Elvira Oeberg, Sweden

BRONZE_Tiril Eckhoff, Norway

___

CROSS-COUNTRY SKIING

Men’s 4 x 10km Relay

GOLD_ROC (Alexey Chervotkin, Alexander Bolshunov, Denis Spitsov, Sergey Ustiugov)

SILVER_Norway (Emil Iversen, Paal Golberg, Hans Christer Holund, Johannes Hoesflot Klaebo)

BRONZE_France (Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clement Parisse, Maurice Manificat)

___

SPEED SKATING

Women’s 500m

GOLD_Erin Jackson, United States

SILVER_Miho Takagi, Japan

BRONZE_Angelina Golikova, ROC

___

SHORT TRACK SPEED SKATING

Men’s 500m

GOLD_Shaoang Liu, Hungary

SILVER_Konstantin Ivliev, ROC

BRONZE_Steven Dubois, Canada

Women’s 3000m Relay

GOLD_Netherlands (Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Xandra Velzeboer)

SILVER_South Korea (Minjeong Choi, A Lang Kim, Yubin Lee, Whimin Seo)

BRONZE_China (Kexin Fan, Yutong Han, Chunyu Qu, Chutong Zhang, Yuting Zhang)

