Sunday’s Olympic Medalists

CROSS-COUNTRY SKIING Men’s 15km + 15km Skiathlon GOLD_Alexander Bolshunov, ROC SILVER_Denis Spitsov, ROC BRONZE_Iivo Niskanen, Finland ___ FREESTYLE SKIING Women’s…

CROSS-COUNTRY SKIING

Men’s 15km + 15km Skiathlon

GOLD_Alexander Bolshunov, ROC

SILVER_Denis Spitsov, ROC

BRONZE_Iivo Niskanen, Finland

___

FREESTYLE SKIING

Women’s Moguls

GOLD_Jakara Anthony, Australia

SILVER_Jaelin Kauf, United States

BRONZE_Anastasiia Smirnova, ROC

___

SNOWBOARD

Women’s Snowboard Slopestyle

GOLD_Zoi Sadowski Synnott, New Zealand

SILVER_Julia Marino, United States

BRONZE_Tess Coady, Australia

___

SKI JUMPING

Men’s Normal Hill Individual

GOLD_Ryoyu Kobayashi, Japan

SILVER_Manuel Fettner, Austria

BRONZE_Dawid Kubacki, Poland

___

SPEED SKATING

Men’s 5000m

GOLD_Nils van der Poel, Sweden

SILVER_Patrick Roest, Netherlands

BRONZE_Hallgeir Engebraaten, Norway

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.