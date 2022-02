Sunday’s Freestyle Skiing Start List

Sunday Women Aerials Qualifications 1. Liubov Nikitina, ROC. 2. Xu Mengtao, China. 3. Anna Derugo, Belarus. 4. Alexandra Baer, Switzerland.…

1. Liubov Nikitina, ROC.

2. Xu Mengtao, China.

3. Anna Derugo, Belarus.

4. Alexandra Baer, Switzerland.

5. Olga Polyuk, Ukraine.

6. Eseniia Pantiukhova, ROC.

7. Naomy Boudreau-Guertin, Canada.

8. Kong Fanyu, China.

9. Flavie Aumond, Canada.

10. Shao Qi, China.

11. Hanna Huskova, Belarus.

12. Marion Thenault, Canada.

13. Akmarzhan Kalmurzayeva, Kazakhstan.

14. Danielle Scott, Australia.

15. Megan Nick, United States.

16. Zhanbota Aldabergenova, Kazakhstan.

17. Laura Peel, Australia.

18. Emma Weiss, Germany.

19. Winter Vinecki, United States.

20. Gabi Ash, Australia.

21. Anastasiya Novosad, Ukraine.

22. Anastasiia Prytkova, ROC.

23. Kaila Kuhn, United States.

24. Anastasiya Andryianava, Belarus.

25. Ashley Caldwell, United States.

