Sunday’s Cross-Country Skiing Start List

Sunday

Men

4 x 10km Relay

1. Norway (Emil Iversen; Paal Golberg; Hans Christer Holund; Johannes Hoesflot Klaebo).

2. ROC (Alexey Chervotkin; Alexander Bolshunov; Denis Spitsov; Sergey Ustiugov).

3. France (Richard Jouve; Hugo Lapalus; Clement Parisse; Maurice Manificat).

4. Sweden (Oskar Svensson; William Poromaa; Jens Burman; Johan Haeggstroem).

5. Switzerland (Dario Cologna; Jonas Baumann; Candide Pralong; Roman Furger).

6. Finland (Ristomatti Hakola; Iivo Niskanen; Perttu Hyvarinen; Joni Maki).

7. Germany (Janosch Brugger; Friedrich Moch; Florian Notz; Lucas Boegl).

8. United States (Luke Jager; Scott Patterson; Gus Schumacher; Kevin Bolger).

9. Japan (Ryo Hirose; Hiroyuki Miyazawa; Naoto Baba; Haruki Yamashita).

10. Canada (Graham Ritchie; Antoine Cyr; Olivier Leveille; Remi Drolet).

11. Czech Republic (Adam Fellner; Michal Novak; Petr Knop; Jan Pechousek).

12. Estonia (Marko Kilp; Alvar Johannes Alev; Martin Himma; Henri Roos).

13. China (Shang Jincai; Liu Rongsheng; Wang Qiang; Chen Degen).

14. Italy (Federico Pellegrino; Francesco De Fabiani; Giandomenico Salvadori; Davide Graz).

15. Slovenia (Miha Simenc; Miha Licef; Vili Crv; Janez Lampic).

