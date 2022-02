Sunday’s Bobsled Start List

Sunday Women Monobob Heat 1 1. Kim Yooran, South Korea. 2. Huai Mingming, China. 3. Lidiia Hunko, Ukraine. 4. Elana…

Sunday

Women

Monobob

Heat 1

1. Kim Yooran, South Korea.

2. Huai Mingming, China.

3. Lidiia Hunko, Ukraine.

4. Elana Meyers Taylor, United States.

5. Kaillie Humphries, United States.

6. Cynthia Appiah, Canada.

7. Christine de Bruin, Canada.

8. Breeana Walker, Australia.

9. Laura Nolte, Germany.

10. Nadezhda Sergeeva, ROC.

11. Mariama Jamanka, Germany.

12. Melanie Hasler, Switzerland.

13. Ying Qing, China.

14. Andreea Grecu, Romania.

15. Karlien Sleper, Netherlands.

16. Katrin Beierl, Austria.

17. Margot Boch, France.

18. Viktoria Cernanska, Slovakia.

19. Jazmine Fenlator-Victorian, Jamaica.

20. Giada Andreutti, Italy.

Heat 2

1. Kim Yooran, South Korea.

2. Jazmine Fenlator-Victorian, Jamaica.

3. Lidiia Hunko, Ukraine.

4. Giada Andreutti, Italy.

5. Karlien Sleper, Netherlands.

6. Mariama Jamanka, Germany.

7. Margot Boch, France.

8. Viktoria Cernanska, Slovakia.

9. Cynthia Appiah, Canada.

10. Andreea Grecu, Romania.

11. Breeana Walker, Australia.

12. Nadezhda Sergeeva, ROC.

13. Katrin Beierl, Austria.

14. Melanie Hasler, Switzerland.

15. Huai Mingming, China.

16. Ying Qing, China.

17. Christine de Bruin, Canada.

18. Elana Meyers Taylor, United States.

19. Laura Nolte, Germany.

20. Kaillie Humphries, United States.

