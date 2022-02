Sunday’s Bobsled Results

Sunday Open 4-man Heat 3 1. Germany (Francesco Friedrich; Thorsten Margis; Candy Bauer; Alexander Schueller), 58.17. 2. Germany (Johannes Lochner;…

Sunday

Open

4-man

Heat 3

1. Germany (Francesco Friedrich; Thorsten Margis; Candy Bauer; Alexander Schueller), 58.17.

2. Germany (Johannes Lochner; Florian Bauer; Christopher Weber; Christian Rasp), 58.34.

3. Germany (Christoph Hafer; Michael Salzer; Matthias Sommer; Tobias Schneider), 58.35.

4. Latvia (Oskars Kibermanis; Davis Springis; Matiss Miknis; Edgars Nemme), 58.41.

5. Canada (Justin Kripps; Ryan Sommer; Cam Stones; Benjamin Coakwell), 58.44.

6. Britain (Brad Hall; Taylor Lawrence; Nick Gleeson; Greg Cackett), 58.65.

7. ROC (Rostislav Gaitiukevich; Mikhail Mordasov; Pavel Travkin; Aleksei Laptev), 58.81.

8. United States (Hunter Church; Joshua Williamson; Kristopher Horn; Charlie Volker), 58.96.

9. ROC (Maxim Andrianov; Aleksey Zaytsev; Vladislav Zharovtsev; Dmitrii Lopin), 59.03.

10. Canada (Christopher Spring; Cody Sorensen; Samuel Giguere; Mike Evelyn), 59.10.

11. Austria (Benjamin Maier; Sascha Stepan; Markus Sammer; Kristian Huber), 59.17.

12. Switzerland (Michael Vogt; Luca Rolli; Cyril Bieri; Sandro Michel), 59.18.

13. France (Romain Heinrich; Lionel Lefebvre; Dorian Hauterville; Jerome Laporal), 59.29.

14. Romania (Mihai Cristian Tentea; Raul Constantin Dobre; Nicolae Ciprian Daroczi; Cristian Radu), 59.30.

15. Italy (Patrick Baumgartner; Eric Fantazzini; Alex Verginer; Lorenzo Bilotti), 59.34.

16. South Korea (Won Yunjong; Kim Jinsu; Jung Hyunwoo; Kim Donghyun), 59.38.

17. United States (Frank Delduca; Carlo Valdes; James Reed; Hakeem Abdul-Saboor), 59.39.

18. China (Li Chunjian; Ding Song; Ye Jielong; Shi Hao), 59.46.

19. China (Sun Kaizhi; Wu Qingze; Wu Zhitao; Zhen Heng), 59.47.

20. Switzerland (Simon Friedli; Adrian Fassler; Fabio Badraun; Andreas Haas), 59.57.

21. Austria (Markus Treichl; Markus Glueck; Sebastian Mitterer; Robert Eckschlager), 59.59.

22. Czech Republic (Dominik Dvorak; Jan Sindelar; Jakub Nosek; Dominik Zalesky), 59.65.

23. Brazil (Edson Luques Bindilatti; Rafael Souza da Silva; Erick Gilson Vianna Jeronimo; Edson Ricardo Martins), 59.78.

24. Canada (Taylor Austin; Daniel Sunderland; Chris Patrician; Jay Dearborn), 59.79.

25. South Korea (Suk Youngjin; Kim Hyeonggeun; Kim Taeyang; Shin Ye Chan), 59.91.

26. Italy (Mattia Variola; Robert Mircea; Alex Pagnini; Jose Delmas Obou), 1:00.07.

27. Netherlands (Ivo de Bruin; Jelen Franjic; Janko Franjic; Dennis Veenker), 1:00.08.

28. Jamaica (Shanwayne Stephens; Ashley Watson; Rolando Reid; Matthew Wekpe), 1:01.23.

Heat 4

1. Germany (Francesco Friedrich; Thorsten Margis; Candy Bauer; Alexander Schueller), 59.13.

2. Germany (Christoph Hafer; Michael Salzer; Matthias Sommer; Tobias Schneider), 59.25.

3. Canada (Justin Kripps; Ryan Sommer; Cam Stones; Benjamin Coakwell), 59.27.

4. Italy (Patrick Baumgartner; Eric Fantazzini; Alex Verginer; Lorenzo Bilotti), 59.28.

5. Germany (Johannes Lochner; Florian Bauer; Christopher Weber; Christian Rasp), 59.30.

5. Latvia (Oskars Kibermanis; Davis Springis; Matiss Miknis; Edgars Nemme), 59.30.

7. Britain (Brad Hall; Taylor Lawrence; Nick Gleeson; Greg Cackett), 59.38.

8. ROC (Maxim Andrianov; Aleksey Zaytsev; Vladislav Zharovtsev; Dmitrii Lopin), 59.40.

9. Switzerland (Michael Vogt; Luca Rolli; Cyril Bieri; Sandro Michel), 59.44.

9. United States (Frank Delduca; Carlo Valdes; James Reed; Hakeem Abdul-Saboor), 59.44.

11. Canada (Christopher Spring; Cody Sorensen; Samuel Giguere; Mike Evelyn), 59.46.

12. China (Sun Kaizhi; Wu Qingze; Wu Zhitao; Zhen Heng), 59.47.

13. United States (Hunter Church; Joshua Williamson; Kristopher Horn; Charlie Volker), 59.49.

14. ROC (Rostislav Gaitiukevich; Mikhail Mordasov; Pavel Travkin; Aleksei Laptev), 59.56.

15. South Korea (Won Yunjong; Kim Jinsu; Jung Hyunwoo; Kim Donghyun), 59.59.

16. Brazil (Edson Luques Bindilatti; Rafael Souza da Silva; Erick Gilson Vianna Jeronimo; Edson Ricardo Martins), 59.61.

17. China (Li Chunjian; Ding Song; Ye Jielong; Shi Hao), 59.66.

18. Romania (Mihai Cristian Tentea; Raul Constantin Dobre; Nicolae Ciprian Daroczi; Cristian Radu), 59.93.

19. France (Romain Heinrich; Lionel Lefebvre; Dorian Hauterville; Jerome Laporal), 1:00.06.

20. Austria (Benjamin Maier; Sascha Stepan; Markus Sammer; Kristian Huber), 1:00.10.

