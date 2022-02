Slovakia 5, Latvia 2 Slovakia 1 2 2 — 5 Latvia 1 0 1 — 2 First Period_1, Slovakia, Martin…

Slovakia 5, Latvia 2

Slovakia 1 2 2 — 5 Latvia 1 0 1 — 2

First Period_1, Slovakia, Martin Marincin (Tomas Jurco, Libor Hudacek), 11:00. 2, Latvia, Ronalds Kenins (Rodrigo Abols, Renars Krastenbergs), 15:46. Penalties_Samuel Takac, Slovakia (tripping).

Second Period_3, Slovakia, Peter Cehlarik (Marek Hrivik, Samuel Takac), 26:17. 4, Slovakia, Juraj Slafkovsky, 31:16. Penalties_Janis Jaks, Latvia (slashing).

Third Period_5, Latvia, Miks Indrasis (Gints Meija, Oskars Cibulskis), 42:07. 6, Slovakia, Peter Zuzin (Milos Kelemen, Peter Ceresnak), 49:21. 7, Slovakia, Tomas Jurco, 59:59. Penalties_Peter Cehlarik, Slovakia (tripping).

Shots on Goal_Slovakia 9-17-7_33. Latvia 4-6-10_20.

Goalies_Slovakia, Patrik Rybar, Branislav Konrad. Latvia, Ivars Punnenovs, Janis Kalnins.

Referee_Olivier Gouin, Canada. Mikael Nord, Sweden. Ludvig Lundgren, Sweden. Dmitri Shishlo, Russia.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.