Saturday’s Speedskating Results

Saturday

Women

3000m

1. Irene Schouten, Netherlands, 3:56.93.

2. Francesca Lollobrigida, Italy, 3:58.06.

3. Isabelle Weidemann, Canada, 3:58.64.

4. Martina Sablikova, Czech Republic, 4:00.34.

5. Ragne Wiklund, Norway, 4:01.44.

6. Miho Takagi, Japan, 4:01.77.

7. Carlijn Achtereekte, Netherlands, 4:02.21.

8. Antoinette de Jong, Netherlands, 4:02.37.

9. Ayano Sato, Japan, 4:03.40.

10. Evgeniia Lalenkova, ROC, 4:03.42.

11. Natalia Voronina, ROC, 4:03.84.

12. Valerie Maltais, Canada, 4:04.27.

13. Nadezhda Morozova, Kazakhstan, 4:04.97.

14. Ivanie Blondin, Canada, 4:06.40.

15. Han Mei, China, 4:07.74.

16. Maryna Zuyeva, Belarus, 4:08.70.

17. Adake Ahenaer, China, 4:12.28.

18. Nikola Zdrahalova, Czech Republic, 4:13.13.

19. Mia Kilburg, United States, 4:13.42.

20. Claudia Pechstein, Germany, 4:17.16.

