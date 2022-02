Saturday’s Speedskating Results

Saturday Women’s Team Pursuit Quarterfinals 1. Japan (Ayano Sato; Miho Takagi; Nana Takagi), 2:53.61 (SF1). 2. Canada (Ivanie Blondin; Valerie…

1. Japan (Ayano Sato; Miho Takagi; Nana Takagi), 2:53.61 (SF1).

2. Canada (Ivanie Blondin; Valerie Maltais; Isabelle Weidemann), 2:53.97 (SF2).

3. Netherlands (Antoinette de Jong; Irene Schouten; Ireen Wust), 2:57.26 (SF2).

4. ROC (Elizaveta Golubeva; Evgeniia Lalenkova; Natalia Voronina), 2:57.66 (SF1).

5. China (Adake Ahenaer; Han Mei; Li Qishi), 3:00.58 (FC).

6. Norway (Marit Fjellanger Boehm; Sofie Karoline Haugen; Ragne Wiklund), 3:01.84 (FC).

7. Poland (Karolina Bosiek; Natalia Czerwonka; Magdalena Czyszczon), 3:01.92 (FD).

8. Belarus (Ekaterina Sloeva; Yauheniya Varabyova; Maryna Zuyeva), 3:02.00 (FD).

