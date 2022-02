Saturday’s Snowboarding Start List

Saturday Mixed Team Snowboard Cross Quarterfinals Quarterfinal 1 1. France (Loan Bozzolo; Julia Pereira de Sousa Mabileau). 2. Germany (Martin…

Saturday

Mixed Team

Snowboard Cross

Quarterfinals

Quarterfinal 1

1. France (Loan Bozzolo; Julia Pereira de Sousa Mabileau).

2. Germany (Martin Noerl; Jana Fischer).

3. Italy (Omar Visintin; Michela Moioli).

Quarterfinal 2

1. Australia (Adam Lambert; Josie Baff).

2. Australia (Cameron Bolton; Belle Brockhoff).

3. Switzerland (Kalle Koblet; Sophie Hediger).

4. United States (Nick Baumgartner; Lindsey Jacobellis).

Quarterfinal 3

1. Canada (Eliot Grondin; Meryeta Odine).

2. France (Merlin Surget; Chloe Trespeuch).

3. ROC (Daniil Donskikh; Kristina Paul).

4. United States (Jake Vedder; Faye Gulini).

Quarterfinal 4

1. Austria (Alessandro Haemmerle; Pia Zerkhold).

2. Britain (Huw Nightingale; Charlotte Bankes).

3. Canada (Liam Moffatt; Tess Critchlow).

4. Italy (Lorenzo Sommariva; Caterina Carpano).

