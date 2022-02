Saturday’s Ski Jumping Start List

Saturday Men Normal Hill Individual Qualification Round Trial Round for Qualification 1. Anton Korchuk, Ukraine. 2. Casey Larson, United States.…

Saturday

Men

Normal Hill Individual

Qualification Round

Trial Round for Qualification

1. Anton Korchuk, Ukraine.

2. Casey Larson, United States.

3. Kevin Maltsev, Estonia.

4. Yevhen Marusiak, Ukraine.

5. Sergey Tkachenko, Kazakhstan.

6. Andrei Feldorean, Romania.

7. Cestmir Kozisek, Czech Republic.

8. Patrick Gasienica, United States.

9. Filip Sakala, Czech Republic.

10. Song Qiwu, China.

11. Kevin Bickner, United States.

12. Daniel Andrei Cacina, Romania.

13. Danil Vassilyev, Kazakhstan.

14. Matthew Soukup, Canada.

15. Fatih Arda Ipcioglu, Turkey.

16. Stefan Hula, Poland.

17. Roman Koudelka, Czech Republic.

18. Giovanni Bresadola, Italy.

19. Mikhail Nazarov, ROC.

20. Decker Dean, United States.

21. Antti Aalto, Finland.

22. Mackenzie Boyd-Clowes, Canada.

23. Artti Aigro, Estonia.

24. Dominik Peter, Switzerland.

25. Roman Sergeevich Trofimov, ROC.

26. Vladimir Zografski, Bulgaria.

27. Simon Ammann, Switzerland.

28. Dawid Kubacki, Poland.

29. Danil Sadreev, ROC.

30. Evgeniy Klimov, ROC.

31. Junshiro Kobayashi, Japan.

32. Gregor Deschwanden, Switzerland.

33. Naoki Nakamura, Japan.

34. Piotr Zyla, Poland.

35. Kamil Stoch, Poland.

36. Peter Prevc, Slovenia.

37. Manuel Fettner, Austria.

38. Constantin Schmid, Germany.

39. Stephan Leyhe, Germany.

40. Lovro Kos, Slovenia.

41. Yukiya Sato, Japan.

42. Timi Zajc, Slovenia.

43. Robert Johansson, Norway.

44. Killian Peier, Switzerland.

45. Daniel Huber, Austria.

46. Stefan Kraft, Austria.

47. Jan Hoerl, Austria.

48. Markus Eisenbichler, Germany.

49. Anze Lanisek, Slovenia.

50. Marius Lindvik, Norway.

51. Halvor Egner Granerud, Norway.

52. Ryoyu Kobayashi, Japan.

53. Karl Geiger, Germany.

Trial Round for Competition

1. Casey Larson, United States.

2. Kevin Maltsev, Estonia.

3. Yevhen Marusiak, Ukraine.

4. Sergey Tkachenko, Kazakhstan.

5. Andrei Feldorean, Romania.

6. Cestmir Kozisek, Czech Republic.

7. Patrick Gasienica, United States.

8. Kevin Bickner, United States.

9. Daniel Andrei Cacina, Romania.

10. Danil Vassilyev, Kazakhstan.

11. Matthew Soukup, Canada.

12. Fatih Arda Ipcioglu, Turkey.

13. Stefan Hula, Poland.

14. Roman Koudelka, Czech Republic.

15. Giovanni Bresadola, Italy.

16. Mikhail Nazarov, ROC.

17. Decker Dean, United States.

18. Antti Aalto, Finland.

19. Mackenzie Boyd-Clowes, Canada.

20. Artti Aigro, Estonia.

21. Dominik Peter, Switzerland.

22. Roman Sergeevich Trofimov, ROC.

23. Vladimir Zografski, Bulgaria.

24. Simon Ammann, Switzerland.

25. Dawid Kubacki, Poland.

26. Danil Sadreev, ROC.

27. Evgeniy Klimov, ROC.

28. Junshiro Kobayashi, Japan.

29. Gregor Deschwanden, Switzerland.

30. Naoki Nakamura, Japan.

31. Piotr Zyla, Poland.

32. Kamil Stoch, Poland.

33. Peter Prevc, Slovenia.

34. Manuel Fettner, Austria.

35. Constantin Schmid, Germany.

36. Stephan Leyhe, Germany.

37. Lovro Kos, Slovenia.

38. Yukiya Sato, Japan.

39. Timi Zajc, Slovenia.

40. Robert Johansson, Norway.

41. Killian Peier, Switzerland.

42. Daniel Huber, Austria.

43. Stefan Kraft, Austria.

44. Jan Hoerl, Austria.

45. Markus Eisenbichler, Germany.

46. Anze Lanisek, Slovenia.

47. Marius Lindvik, Norway.

48. Halvor Egner Granerud, Norway.

49. Ryoyu Kobayashi, Japan.

50. Karl Geiger, Germany.

1st Round

1. Casey Larson, United States.

2. Kevin Maltsev, Estonia.

3. Yevhen Marusiak, Ukraine.

4. Sergey Tkachenko, Kazakhstan.

5. Andrei Feldorean, Romania.

6. Cestmir Kozisek, Czech Republic.

7. Patrick Gasienica, United States.

8. Kevin Bickner, United States.

9. Daniel Andrei Cacina, Romania.

10. Danil Vassilyev, Kazakhstan.

11. Matthew Soukup, Canada.

12. Fatih Arda Ipcioglu, Turkey.

13. Stefan Hula, Poland.

14. Roman Koudelka, Czech Republic.

15. Giovanni Bresadola, Italy.

16. Mikhail Nazarov, ROC.

17. Decker Dean, United States.

18. Antti Aalto, Finland.

19. Mackenzie Boyd-Clowes, Canada.

20. Artti Aigro, Estonia.

21. Dominik Peter, Switzerland.

22. Roman Sergeevich Trofimov, ROC.

23. Vladimir Zografski, Bulgaria.

24. Simon Ammann, Switzerland.

25. Dawid Kubacki, Poland.

26. Danil Sadreev, ROC.

27. Evgeniy Klimov, ROC.

28. Junshiro Kobayashi, Japan.

29. Gregor Deschwanden, Switzerland.

30. Naoki Nakamura, Japan.

31. Piotr Zyla, Poland.

32. Kamil Stoch, Poland.

33. Peter Prevc, Slovenia.

34. Manuel Fettner, Austria.

35. Constantin Schmid, Germany.

36. Stephan Leyhe, Germany.

37. Lovro Kos, Slovenia.

38. Yukiya Sato, Japan.

39. Timi Zajc, Slovenia.

40. Robert Johansson, Norway.

41. Killian Peier, Switzerland.

42. Daniel Huber, Austria.

43. Stefan Kraft, Austria.

44. Jan Hoerl, Austria.

45. Markus Eisenbichler, Germany.

46. Anze Lanisek, Slovenia.

47. Marius Lindvik, Norway.

48. Halvor Egner Granerud, Norway.

49. Ryoyu Kobayashi, Japan.

50. Karl Geiger, Germany.

Women

Normal Hill Individual

Trial Round for Competition

1. Anna Hoffmann, United States.

2. Anezka Indrackova, Czech Republic.

3. Peng Qingyue, China.

4. Jessica Malsiner, Italy.

5. Klara Ulrichova, Czech Republic.

6. Dong Bing, China.

7. Irma Makhinia, ROC.

8. Kinga Rajda, Poland.

9. Nicole Konderla, Poland.

10. Sophie Sorschag, Austria.

11. Jenny Rautionaho, Finland.

12. Julia Clair, France.

13. Sofia Tikhonova, ROC.

14. Karolina Indrackova, Czech Republic.

15. Abigail Strate, Canada.

16. Alexandria Loutitt, Canada.

17. Daniela Haralambie, Romania.

18. Julia Kykkaenen, Finland.

19. Selina Freitag, Germany.

20. Juliane Seyfarth, Germany.

21. Yuka Seto, Japan.

22. Irina Avvakumova, ROC.

23. Frida Westman, Sweden.

24. Pauline Hessler, Germany.

25. Alexandra Kustova, ROC.

26. Yuki Ito, Japan.

27. Kaori Iwabuchi, Japan.

28. Thea Minyan Bjoerseth, Norway.

29. Spela Rogelj, Slovenia.

30. Lisa Eder, Austria.

31. Anna Odine Stroem, Norway.

32. Josephine Pagnier, France.

33. Eva Pinkelnig, Austria.

34. Daniela Iraschko Stolz, Austria.

35. Silje Opseth, Norway.

36. Sara Takanashi, Japan.

37. Nika Kriznar, Slovenia.

38. Ema Klinec, Slovenia.

39. Ursa Bogataj, Slovenia.

40. Katharina Althaus, Germany.

1st Round

1. Anna Hoffmann, United States.

2. Anezka Indrackova, Czech Republic.

3. Peng Qingyue, China.

4. Jessica Malsiner, Italy.

5. Klara Ulrichova, Czech Republic.

6. Dong Bing, China.

7. Irma Makhinia, ROC.

8. Kinga Rajda, Poland.

9. Nicole Konderla, Poland.

10. Sophie Sorschag, Austria.

11. Jenny Rautionaho, Finland.

12. Julia Clair, France.

13. Sofia Tikhonova, ROC.

14. Karolina Indrackova, Czech Republic.

15. Abigail Strate, Canada.

16. Alexandria Loutitt, Canada.

17. Daniela Haralambie, Romania.

18. Julia Kykkaenen, Finland.

19. Selina Freitag, Germany.

20. Juliane Seyfarth, Germany.

21. Yuka Seto, Japan.

22. Irina Avvakumova, ROC.

23. Frida Westman, Sweden.

24. Pauline Hessler, Germany.

25. Alexandra Kustova, ROC.

26. Yuki Ito, Japan.

27. Kaori Iwabuchi, Japan.

28. Thea Minyan Bjoerseth, Norway.

29. Spela Rogelj, Slovenia.

30. Lisa Eder, Austria.

31. Anna Odine Stroem, Norway.

32. Josephine Pagnier, France.

33. Eva Pinkelnig, Austria.

34. Daniela Iraschko Stolz, Austria.

35. Silje Opseth, Norway.

36. Sara Takanashi, Japan.

37. Nika Kriznar, Slovenia.

38. Ema Klinec, Slovenia.

39. Ursa Bogataj, Slovenia.

40. Katharina Althaus, Germany.

Final Round

1. Jessica Malsiner, Italy.

2. Anezka Indrackova, Czech Republic.

3. Selina Freitag, Germany.

4. Sofia Tikhonova, ROC.

5. Abigail Strate, Canada.

6. Julia Kykkaenen, Finland.

7. Karolina Indrackova, Czech Republic.

8. Juliane Seyfarth, Germany.

9. Frida Westman, Sweden.

10. Pauline Hessler, Germany.

11. Alexandra Kustova, ROC.

12. Daniela Haralambie, Romania.

13. Eva Pinkelnig, Austria.

14. Irma Makhinia, ROC.

15. Anna Odine Stroem, Norway.

16. Lisa Eder, Austria.

17. Daniela Iraschko Stolz, Austria.

18. Yuka Seto, Japan.

19. Silje Opseth, Norway.

20. Kaori Iwabuchi, Japan.

21. Yuki Ito, Japan.

22. Irina Avvakumova, ROC.

23. Spela Rogelj, Slovenia.

24. Josephine Pagnier, France.

25. Thea Minyan Bjoerseth, Norway.

26. Sara Takanashi, Japan.

27. Ema Klinec, Slovenia.

28. Nika Kriznar, Slovenia.

29. Ursa Bogataj, Slovenia.

30. Katharina Althaus, Germany.

