Saturday’s Skeleton Start List

Saturday

Women

Heat 3

1. Jaclyn Narracott, Australia.

2. Hannah Neise, Germany.

3. Tina Hermann, Germany.

4. Zhao Dan, China.

5. Jacqueline Loelling, Germany.

6. Kimberley Bos, Netherlands.

7. Anna Fernstaedt, Czech Republic.

8. Katie Uhlaender, United States.

9. Mirela Rahneva, Canada.

10. Li Yuxi, China.

11. Kim Meylemans, Belgium.

12. Janine Flock, Austria.

13. Yulia Kanakina, ROC.

14. Nicole Rocha Silveira, Brazil.

15. Alina Tararychenkova, ROC.

16. Valentina Margaglio, Italy.

17. Jane Channell, Canada.

18. Kelly Curtis, United States.

19. Elena Nikitina, ROC.

20. Endija Terauda, Latvia.

21. Laura Deas, Britain.

22. Brogan Crowley, Britain.

23. Kim Eunji, South Korea.

24. Kellie Delka, Puerto Rico.

25. Katie Tannenbaum, U.S. Virgin Islands.

