Saturday’s Skeleton Results

Saturday

Women

Heat 3

1. Hannah Neise, Germany, 1:01.44.

2. Mirela Rahneva, Canada, 1:01.72.

3. Jaclyn Narracott, Australia, 1:01.79.

4. Kimberley Bos, Netherlands, 1:01.86.

5. Tina Hermann, Germany, 1:01.90.

6. Katie Uhlaender, United States, 1:02.15.

7. Jacqueline Loelling, Germany, 1:02.22.

8. Janine Flock, Austria, 1:02.23.

9. Yulia Kanakina, ROC, 1:02.24.

10. Anna Fernstaedt, Czech Republic, 1:02.27.

11. Kim Meylemans, Belgium, 1:02.34.

12. Li Yuxi, China, 1:02.39.

13. Alina Tararychenkova, ROC, 1:02.43.

14. Valentina Margaglio, Italy, 1:02.45.

15. Elena Nikitina, ROC, 1:02.51.

16. Zhao Dan, China, 1:02.53.

17. Nicole Rocha Silveira, Brazil, 1:02.55.

18. Endija Terauda, Latvia, 1:02.65.

19. Laura Deas, Britain, 1:02.71.

19. Jane Channell, Canada, 1:02.71.

21. Brogan Crowley, Britain, 1:02.82.

22. Kim Eunji, South Korea, 1:02.83.

23. Kelly Curtis, United States, 1:03.24.

24. Kellie Delka, Puerto Rico, 1:04.55.

25. Katie Tannenbaum, U.S. Virgin Islands, 1:04.84.

