Saturday’s Short Track Speedskating Results

Saturday Men 1000m Heat 1 1. Park Janghyuk, South Korea, 1:24.081 (Q). 2. Andrew Heo, United States, 1:24.106 (Q). 3.…

Saturday

Men

1000m

Heat 1

1. Park Janghyuk, South Korea, 1:24.081 (Q).

2. Andrew Heo, United States, 1:24.106 (Q).

3. Itzhak de Laat, Netherlands, 1:24.332 (ADV).

4. Niall Treacy, Britain, 1:32.243.

Heat 8

1. Shaoang Liu, Hungary, 1:23.796 (Q).

2. Brendan Corey, Australia, 1:23.908 (Q).

3. Roberts Kruzbergs, Latvia, 1:23.979.

4. Luca Spechenhauser, Italy, PEN.

Heat 2

1. Ren Ziwei, China, 1:23.772 (Q).

2. Quentin Fercoq, France, 1:23.917 (Q).

3. Jens van ‘t Wout, Netherlands, 1:23.946.

4. Farrell Treacy, Britain, 1:24.935.

Heat 3

1. Wu Dajing, China, 1:23.927 (Q).

2. Jordan Pierre-Gilles, Canada, 1:24.067 (Q).

3. Semen Elistratov, ROC, 1:24.077.

4. Shogo Miyata, Japan, 1:24.367.

Heat 4

1. Lee Juneseo, South Korea, 1:24.698 (Q).

2. Pascal Dion, Canada, 1:24.771 (Q).

3. Adil Galiakhmetov, Kazakhstan, 1:24.855.

4. Vladislav Bykanov, Israel, 1:24.875.

Heat 5

1. Hwang Daeheon, South Korea, 1:23.042 (Q).

2. Sjinkie Knegt, Netherlands, 1:23.097 (Q).

3. Li Wenlong, China, 1:23.140 (q).

4. Sebastien Lepape, France, 1:26.069.

Heat 6

1. John-Henry Krueger, Hungary, 1:25.236 (Q).

2. Furkan Akar, Turkey, 1:25.462 (Q).

3. Kazuki Yoshinaga, Japan, 1:25.574 (ADV).

4. Denis Airapetian, ROC, PEN.

Heat 7

1. Shaolin Sandor Liu, Hungary, 1:25.262 (Q).

2. Ryan Pivirotto, United States, 1:54.437 (Q).

3. Pietro Sighel, Italy, 2:10.039 (ADV).

4. Stijn Desmet, Belgium, PEN.

Women

500m

Heat 2

1. Fan Kexin, China, 43.275 (Q).

2. Sofia Prosvirnova, ROC, 43.331 (Q).

3. Zsofia Konya, Hungary, 43.905.

4. Gwendoline Daudet, France, 45.515.

Heat 4

1. Suzanne Schulting, Netherlands, 42.379 (Q).

2. Alyson Charles, Canada, 42.991 (Q).

3. Arianna Valcepina, Italy, 43.070 (q).

4. Ekaterina Efremenkova, ROC, 43.140.

Heat 5

1. Arianna Fontana, Italy, 42.940 (Q).

2. Zhang Yuting, China, 43.233 (Q).

3. Michaela Hruzova, Czech Republic, 45.060.

4. Corinne Stoddard, United States.

Heat 6

1. Choi Minjeong, South Korea, 42.853 (Q).

2. Martina Valcepina, Italy, 43.606 (Q).

3. Patrycja Maliszewska, Poland, 44.130.

4. Kathryn Thomson, Britain, 1:06.594.

Heat 8

1. Kristen Santos, United States, 43.579 (Q).

2. Elena Seregina, ROC, 43.605 (Q).

3. Hanne Desmet, Belgium, 43.702 (q).

4. Nikola Mazur, Poland, 43.732.

Heat 1

1. Selma Poutsma, Netherlands, 43.472 (Q).

2. Florence Brunelle, Canada, 43.477 (Q).

3. Valentina Ascic, Croatia, 44.681.

4. Tifany Huot Marchand, France, 54.758.

Heat 7

1. Xandra Velzeboer, Netherlands, 42.563 (Q).

2. Qu Chunyu, China, 42.691 (Q).

3. Sumire Kikuchi, Japan, 42.829 (q).

4. Lee Yubin, South Korea, 43.141.

Heat 3

1. Kim Boutin, Canada, 42.732 (Q).

2. Petra Jaszapati, Hungary, 42.848 (Q).

3. Maame Biney, United States, 42.919 (q).

4. Kamila Stormowska, Poland, 44.053.

Mixed Team

Relay

Quarterfinals

Quarterfinal 2

1. Netherlands (Suzanne Schulting; Xandra Velzeboer; Itzhak de Laat; Jens van ‘t Wout), 2:36.437 (Q).

2. Canada (Courtney Sarault; Florence Brunelle; Steven Dubois; Pascal Dion), 2:36.747 (Q).

3. Kazakhstan (Yana Khan; Olga Tikhonova; Denis Nikisha; Abzal Azhgaliyev), 2:43.004 (q).

4. France (Tifany Huot Marchand; Gwendoline Daudet; Sebastien Lepape; Quentin Fercoq), 2:51.221.

Quarterfinal 3

1. Hungary (Petra Jaszapati; Zsofia Konya; Shaolin Sandor Liu; John-Henry Krueger), 2:38.396 (Q).

2. ROC (Sofia Prosvirnova; Ekaterina Efremenkova; Semen Elistratov; Konstantin Ivliev), 2:38.445 (Q).

3. United States (Kristen Santos; Maame Biney; Andrew Heo; Ryan Pivirotto), 2:39.043 (q).

4. Japan (Yuki Kikuchi; Sumire Kikuchi; Kazuki Yoshinaga; Kota Kikuchi), 2:39.112.

Quarterfinal 1

1. China (Qu Chunyu, 12.12; Fan Kexin, 55.88; Wu Dajing, 1:37.44; Ren Ziwei, 2:12.26), 2:37.535 (Q).

2. Italy (Arianna Fontana; Arianna Valcepina; Yuri Confortola; Andrea Cassinelli), 2:38.308 (Q).

3. South Korea (Choi Minjeong; Lee Yubin; Hwang Daeheon; Park Janghyuk), 2:48.308.

4. Poland (Nikola Mazur; Kamila Stormowska; Michal Niewinski; Lukasz Kuczynski), 2:50.513.

Semifinals

Semifinal 2

1. Hungary (Petra Jaszapati; Zsofia Konya; Shaoang Liu; Shaolin Sandor Liu), 2:38.052 (QA).

2. China (Qu Chunyu; Zhang Yuting; Wu Dajing; Ren Ziwei), 2:38.783 (QA).

3. ROC (Sofia Prosvirnova; Elena Seregina; Semen Elistratov; Konstantin Ivliev), PEN.

3. United States (Kristen Santos; Corinne Stoddard; Andrew Heo; Ryan Pivirotto), PEN.

Semifinal 1

1. Canada (Courtney Sarault; Kim Boutin; Jordan Pierre-Gilles; Pascal Dion), 2:36.808 (QA).

2. Italy (Arianna Fontana; Martina Valcepina; Pietro Sighel; Andrea Cassinelli), 2:36.895 (QA).

3. Kazakhstan (Yana Khan; Olga Tikhonova; Denis Nikisha; Abzal Azhgaliyev), 2:42.575 (QB).

4. Netherlands (Suzanne Schulting; Selma Poutsma; Sjinkie Knegt; Jens van ‘t Wout), 2:51.919 (QB).

Finals

Final B

1. Netherlands (Suzanne Schulting; Selma Poutsma; Sjinkie Knegt; Jens van ‘t Wout), 2:36.966.

2. Kazakhstan (Yana Khan; Olga Tikhonova; Adil Galiakhmetov; Denis Nikisha), 2:44.148.

Final A

1. China (Qu Chunyu; Fan Kexin; Wu Dajing; Ren Ziwei), 2:37.348.

2. Italy (Arianna Fontana; Martina Valcepina; Pietro Sighel; Andrea Cassinelli), 2:37.364.

3. Hungary (Petra Jaszapati; Zsofia Konya; Shaoang Liu; Shaolin Sandor Liu), 2:40.900.

4. Canada (Florence Brunelle; Kim Boutin; Steven Dubois; Jordan Pierre-Gilles), PEN.

