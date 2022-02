Saturday’s Olympic Medalists

BOBSLEIGH 2-woman GOLD_Germany (Laura Nolte, Deborah Levi) SILVER_Germany (Mariama Jamanka, Alexandra Burghardt) BRONZE_United States (Elana Meyers Taylor, Sylvia Hoffman) ___…

BOBSLEIGH

2-woman

GOLD_Germany (Laura Nolte, Deborah Levi)

SILVER_Germany (Mariama Jamanka, Alexandra Burghardt)

BRONZE_United States (Elana Meyers Taylor, Sylvia Hoffman)

___

CROSS-COUNTRY SKIING

Men’s 50km Mass Start Free

GOLD_Alexander Bolshunov, ROC

SILVER_Ivan Yakimushkin, ROC

BRONZE_Simen Hegstad Krueger, Norway

___

CURLING

Men

GOLD_Sweden (Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranaa, Christoffer Sundgren, Daniel Magnusson)

SILVER_Britain (Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMillan, Ross Whyte)

BRONZE_Canada (Brad Gushue, Mark Nichols, Brett Gallant, Geoff Walker, Marc Kennedy)

___

FREESTYLE SKIING

Men’s Freeski Halfpipe

GOLD_Nico Porteous, New Zealand

SILVER_David Wise, United States

BRONZE_Alex Ferreira, United States

___

FIGURE SKATING

Pair Skating

GOLD_China (Wenjing Sui, Cong Han)

SILVER_ROC (Evgenia Tarasova, Vladimir Morozov)

BRONZE_ROC (Anastasia Mishina, Aleksandr Galliamov)

___

SPEED SKATING

Men’s Mass Start

GOLD_Bart Swings, Belgium

SILVER_Jae Won Chung, South Korea

BRONZE_Seung Hoon Lee, South Korea

Women’s Mass Start

GOLD_Irene Schouten, Netherlands

SILVER_Ivanie Blondin, Canada

BRONZE_Francesca Lollobrigida, Italy

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.