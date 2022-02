Saturday’s Olympic Medalists

BIATHLON Men’s 10km Sprint GOLD_Johannes Thingnes Boe, Norway SILVER_Quentin Fillon Maillet, France BRONZE_Tarjei Boe, Norway ___ CROSS-COUNTRY SKIING Women’s 4…

BIATHLON

Men’s 10km Sprint

GOLD_Johannes Thingnes Boe, Norway

SILVER_Quentin Fillon Maillet, France

BRONZE_Tarjei Boe, Norway

___

CROSS-COUNTRY SKIING

Women’s 4 x 5km Relay

GOLD_ROC (Yulia Stupak, Natalia Nepryaeva, Tatiana Sorina, Veronika Stepanova)

SILVER_Germany (Katherine Sauerbrey, Katharina Hennig, Victoria Carl, Sofie Krehl)

BRONZE_Sweden (Maja Dahlqvist, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonna Sundling)

___

SNOWBOARD

Mixed Team Snowboard Cross

GOLD_United States (Nick Baumgartner, Lindsey Jacobellis)

SILVER_Italy (Omar Visintin, Michela Moioli)

BRONZE_Canada (Eliot Grondin, Meryeta Odine)

___

SKI JUMPING

Men’s Large Hill Individual

GOLD_Marius Lindvik, Norway

SILVER_Ryoyu Kobayashi, Japan

BRONZE_Karl Geiger, Germany

___

SKELETON

Women

GOLD_Hannah Neise, Germany

SILVER_Jaclyn Narracott, Australia

BRONZE_Kimberley Bos, Netherlands

___

SPEED SKATING

Men’s 500m

GOLD_Tingyu Gao, China

SILVER_Min Kyu Cha, South Korea

BRONZE_Wataru Morishige, Japan

