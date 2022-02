Saturday’s Freestyle Skiing Start List

Saturday Men Moguls Finals Final 1 1. Marco Tade, Switzerland. 2. Nikita Andreev, ROC. 3. Sacha Theocharis, France. 4. Dmitriy…

1. Marco Tade, Switzerland.

2. Nikita Andreev, ROC.

3. Sacha Theocharis, France.

4. Dmitriy Reikherd, Kazakhstan.

5. Nikita Novitskii, ROC.

6. Ikuma Horishima, Japan.

7. Cooper Woods-Topalovic, Australia.

8. Nick Page, United States.

9. Brodie Summers, Australia.

10. Felix Elofsson, Sweden.

11. Dylan Walczyk, United States.

12. Olli Penttala, Finland.

13. Daichi Hara, Japan.

14. Ludvig Fjallstrom, Sweden.

15. Kosuke Sugimoto, Japan.

16. Cole McDonald, United States.

17. Jimi Salonen, Finland.

18. Benjamin Cavet, France.

19. Walter Wallberg, Sweden.

20. Mikael Kingsbury, Canada.

