Saturday’s Freestyle Skiing Results

Saturday

Men

Freeski Halfpipe

Final

1. Nico Porteous, New Zealand, 93.00.

2. David Wise, United States, 90.75.

3. Alex Ferreira, United States, 86.75.

4. Noah Bowman, Canada, 84.75.

5. Birk Irving, United States, 80.00.

6. Kevin Rolland, France, 79.25.

7. Aaron Blunck, United States, 78.25.

8. Gus Kenworthy, Britain, 71.25.

9. Brendan Mackay, Canada, 65.50.

10. Simon D Artois, Canada, 63.75.

11. Miguel Porteous, New Zealand, 63.50.

12. Robin Briguet, Switzerland, 21.75.

