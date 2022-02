Saturday’s Figure Skating Start List

Saturday Mixed Team Pair Skating 1. Italy (Rebecca Ghilardi; Filippo Ambrosini). 2. Israel (Hailey Kops; Evgeni Krasnopolski). 3. Germany (Minerva…

Saturday

Mixed Team

Pair Skating

1. Italy (Rebecca Ghilardi; Filippo Ambrosini).

2. Israel (Hailey Kops; Evgeni Krasnopolski).

3. Germany (Minerva Fabienne Hase; Nolan Seegert).

4. Canada (Kirsten Moore-Towers; Michael Marinaro).

5. Canada (Vanessa James; Eric Radford).

6. Spain (Laura Barquero; Marco Zandron).

7. Italy (Nicole Della Monica; Matteo Guarise).

8. Georgia (Karina Safina; Luka Berulava).

9. Japan (Riku Miura; Ryuichi Kihara).

10. United States (Ashley Cain-Gribble; Timothy Leduc).

11. United States (Alexa Knierim; Brandon Frazier).

12. China (Peng Cheng; Jin Yang).

13. ROC (Aleksandra Boikova; Dmitrii Kozlovskii).

14. ROC (Anastasia Mishina; Aleksandr Galliamov).

15. ROC (Evgenia Tarasova; Vladimir Morozov).

16. China (Sui Wenjing; Han Cong).

