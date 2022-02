Saturday’s Cross-Country Skiing Results

Saturday Women 4 x 5km Relay 1. ROC (Yulia Stupak; Natalia Nepryaeva; Tatiana Sorina; Veronika Stepanova), 53:41.0. 2. Germany (Katherine…

Saturday

Women

4 x 5km Relay

1. ROC (Yulia Stupak; Natalia Nepryaeva; Tatiana Sorina; Veronika Stepanova), 53:41.0.

2. Germany (Katherine Sauerbrey; Katharina Hennig; Victoria Carl; Sofie Krehl), 53:59.2.

3. Sweden (Maja Dahlqvist; Ebba Andersson; Frida Karlsson; Jonna Sundling), 54:01.7.

4. Finland (Anne Kylloenen; Johanna Matintalo; Kerttu Niskanen; Krista Parmakoski), 54:02.2.

5. Norway (Tiril Udnes Weng; Therese Johaug; Helene Marie Fossesholm; Ragnhild Haga), 54:09.8.

6. United States (Hailey Swirbul; Rosie Brennan; Novie McCabe; Jessie Diggins), 55:09.2.

7. Switzerland (Laurien van der Graaff; Nadine Faehndrich; Nadja Kaelin; Alina Meier), 56:41.5.

8. Italy (Anna Comarella; Caterina Ganz; Martina Di Centa; Lucia Scardoni), 57:20.5.

9. Canada (Katherine Stewart-Jones; Dahria Beatty; Cendrine Browne; Olivia Bouffard-Nesbitt), 57:20.9.

10. China (Chi Chunxue; Li Xin; Jialin Bayani; Ma Qinghua), 57:49.7.

11. Japan (Masako Ishida; Masae Tsuchiya; Chika Kobayashi; Miki Kodama), 58:40.6.

12. France (Lena Quintin; Delphine Claudel; Flora Dolci; Melissa Gal), 59:03.9.

13. Czech Republic (Tereza Beranova; Petra Novakova; Katerina Janatova; Petra Hyncicova), 59:32.6.

14. Poland (Izabela Marcisz; Monika Skinder; Weronika Kaleta; Karolina Kukuczka), 1:00:21.5.

15. Kazakhstan (Kseniya Shalygina; Angelina Shuryga; Nadezhda Stepashkina; Irina Bykova), 1:01:15.4.

16. Estonia (Kaidy Kaasiku; Mariel Merlii Pulles; Keidy Kaasiku; Aveli Uustalu), 1:01:18.9.

17. Latvia (Patricija Eiduka; Kitija Auzina; Baiba Bendika; Samanta Krampe), 1:01:20.6.

18. Ukraine (Viktoriia Olekh; Valentyna Kaminska; Maryna Antsybor; Daria Rublova), LAP.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.