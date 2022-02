ROC 5, Switzerland 2 ROC 2 2 1 — 5 Switzerland 1 1 0 — 2 First Period_1, ROC, Yekaterina…

ROC 5, Switzerland 2

ROC 2 2 1 — 5 Switzerland 1 1 0 — 2

First Period_1, ROC, Yekaterina Dobrodeyeva (Alexandra Vafina, Valeria Pavlova), 05:54. 2, Switzerland, Lara Stalder (Lara Christen, Alina Muller), 17:16 (pp). 3, ROC, Polina Bolgareva (Fanuza Kadirova), 17:29. Penalties_Oxana Bratisheva, ROC (hooking); Nicole Vallario, Switzerland (hooking); Yelena Dergachyova, ROC (tripping).

Second Period_4, Switzerland, Alina Muller (Noemi Ryhner), 26:57 (sh). 5, ROC, Anna Shibanova (Maria Pechnikova, Oxana Bratisheva), 30:30. 6, ROC, Polina Bolgareva (Fanuza Kadirova), 37:07. Penalties_Phoebe Staenz, Switzerland (tripping).

Third Period_7, ROC, Polina Bolgareva (Alexandra Vafina), 41:39 (sh). Penalties_Yelena Dergachyova, ROC (hooking); Anna Shibanova, ROC (high sticking); Nina Pirogova, ROC (checking to the head or neck area); Alina Muller, Switzerland (cross-checking).

Shots on Goal_ROC 13-11-7_31. Switzerland 12-8-10_30.

Goalies_ROC, Daria Gredzen, Maria Sorokina. Switzerland, Andrea Braendli, Saskia Maurer.

Referee_Cianna Lieffers, Canada. Elizabeth Mantha, Canada. Kendall Hanley, United States. Jackie Spresser, United States.

